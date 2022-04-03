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台南仁德德糖路淹水工程展開 中正路二段將封閉或減縮

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市水利局將進行仁德區德糖路雨水箱涵新建改善工程，圖為之前T幹線下游段雨水箱涵施工情況。圖／水利局提供
台南市水利局將進行仁德區德糖路雨水箱涵新建改善工程，圖為之前T幹線下游段雨水箱涵施工情況。圖／水利局提供

為改善台南市仁德區後壁、新田里內德糖路及民安路附近淹水情況，台南市政府爭取到中央前瞻計畫經費6500萬元，將興建雨水箱涵並改善周遭側溝系，預計112年下半年完工，趕上當年的訊期，預計至少可以讓1500人免於淹水之苦。

市府水利局表示，因施工範圍橫越中正路二段路口，施工期間部分道路可能封閉或縮減車道，除了監督施工廠商確實辦理交維作業，也請民眾行經注意。

水利局表示，當地地勢低窪，且無雨水下水道系統，每逢豪大雨時，側溝受限於排水出口水位高漲，造成排水困難及回堵而淹水。

水利局表示，市府在109年配合特27號道路開闢工程，已完成下游段箱涵之建置，110年7月底豪雨期間已看到淹水情況有改善，為徹底解決問題，積極向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」整治經費，並獲營建署補助約6500萬，接續辦理上游段雨水箱涵新建與周遭側溝系統改善工程，集水面積約4公頃，完工後可以完善仁德區雨水下水道系統，讓1500人免受淹水之苦。

水利局表示，工程施作範圍為仁德區德糖路、德安路周遭排水區域，施作長度全長622公尺，採用新建箱涵、埋設排水管涵等方式建置下水道系統，藉由新建下水道，加速地表逕流排入，改善當地排水問題，工程已在今年3月決標，預計112年下半年完工。

台南市水利局將進行仁德區德糖路雨水箱涵新建改善工程。圖／水利局提供
台南市水利局將進行仁德區德糖路雨水箱涵新建改善工程。圖／水利局提供

淹水 雨水 水利局

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