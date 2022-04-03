嘉市轉運中心空品維護區正式上路 管理員：抽菸也會趕

降低自產空氣汙染，嘉義市環保局去年底公告先期交通轉運中心為「空氣品質維護區」，管制柴油大客車進入要取得優級以上自主管理標章，4天前勸導期屆滿，查獲10輛不符規定，4月新制上路，成市區首個正式上路空品維護區，違者最高罰6萬；乘客說，廢氣味並不明顯，轉運中心管理員說，連抽菸的人都會趕到紅線外。

環保局目前另於東市場畫設公明路、和平路、民族路、光華路、吳鳳北路圍起來範圍，也做空品維護示範區，禁止未定檢二行程機車騎入，4月會和東市場、共和市場自治會及里長開研商會，無異議就送環保署審定。

蘭潭目前也是空品維護示範區，管制柴油車和機車，但車流量較小，仍在評估效益，正式實施日期待議。

嘉義先期交通轉運中心經理謝連仲說，目前國道客運都已汰換完車輛，嘉市市區公車為電動巴士，無此問題，公路客運則有BRT公車、員林客運，員客上月也換車，據了解各家車輛應都符合相關排放標準。

環保局表示，先期交通轉運中心去年12月10日公告為空氣品質維護區，到3月30日截止前為勸導期，入口處架設車牌辨識系統，辨識出383輛、3萬5996輛次，其中10輛未符合管制規定，要求限期改善。

環保局指出，現全時段開始管制柴油大客車進入，須取得有效期內之優級以上自主管理標章，違者將依空氣汙染防制法處500元到6萬元不等罰鍰，並限期改善，否則可按次處罰。

乘客說，嘉義轉運中心的廢氣味道並不明顯，空氣不算差；1名轉運中心的管理員說，許多乘客都會走到外面抽菸，臭味比排氣更嚴重，都會要求抽菸者走到紅線以外，不能靠建物太近。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康