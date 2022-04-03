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清明連假雨紛紛 雲林「假期必現」的人車潮不見了
清明連續假期第2天，雲林縣今天天氣陰雨，到目前為止國道1號、國道3號雲林系統南下車多，境內鄉、縣道及觀光景點受雨天影響，人潮銳減，目前交通狀況則順暢。
雲林縣警局交通隊表示，目前國道1號、國道3號雲林系統的路況皆大致正常，各鄉鎮戶外公墓因昨天開始天氣轉陰雨緣故，人車潮不多，不過設有室內祭拜區的生命園區仍有人潮，警方有派員駐點站崗，即時疏導交通狀況，目前沒有壅塞情形。
另國道1號西螺服務區因經營權轉移，目前服務大廳正在進行擴建工程暫時封閉，其他空間仍有開放，餐飲服務照常供應及有24小時超商，另戶外座席區可用餐與休憩。
雲林縣轄內國道、快速道路等，今日無管制措施；國1虎尾北向入口則在明、後天上午7點到晚上7點封閉，請用路人及早規畫替代路線行駛。
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