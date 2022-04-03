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玉井農產加工及冷鏈物流中心 拚後年第一季營運

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
玉井冷鏈物流中心，外牆造型採用芒果開口輪廓表現，圖為模擬圖。圖／台南市政府
玉井冷鏈物流中心，外牆造型採用芒果開口輪廓表現，圖為模擬圖。圖／台南市政府

台南市政府向農委會爭取設置玉井農產加工及冷鏈物流中心，今年2月已經農糧署核定總經費5億元，由中央補助4.3億元，南市府配合款0.7億元，為全台首座獲中央核定農產品區域冷鏈物流中心，市府預計今年7月公告招商，力拚明年底完工，後年第一季營運。

台南市政府農業局說，市長黃偉哲去年6月指示爭取，冷鏈物流中心規劃主體建築2層計2255坪，成立後預期可收購南市及鄰近縣市青果，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等功能，青果年處理量至少可達5500公噸。

市長黃偉哲說，冷鏈物流中心興建完成後，將以營運移轉(OT)方式委託民間機構經營，希望以產地集散優勢吸引優質業者進駐，預計今年7月公告招商，如招商順利，11月即可徵得營運廠商，南市府未來將依營運廠商需求客製化打造內部空間及設備配置，提升果品運銷品質，延長儲架壽命，為農民帶來更大收益。

農業局長李建裕說，冷鏈物流中心已進入工程基本設計階段審議，已獲農糧署初審通過，本月將提報農委會辦理複審，6月完成細部設計，盼今年10月工程順利發包動工，明年底完工，後年第一季正式啟用營運。屆時將可導入現代化農產冷鏈管理設備及技術，結合低溫冷藏設備及全程冷鏈物流配送，完善產地至消費地冷鏈交易體系。

低溫 台南

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