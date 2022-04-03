聽新聞
test
0:00 / 0:00
逾1.5萬人參與 下營上帝廟扛大轎遶境冒雨出發
台南下營北極殿玄天上帝廟三年一科「三月扛大轎」廟會遶境今早登場，參與各陣頭冒雨繞經下營各角落，參與信眾約1萬5000人，為淨化廟會文化遏止擦槍走火衝突，警方也動員逾500名警力因應，希望熱鬧宗教盛會圓滿落幕。
上帝廟三年一科的「三月扛大轎」系列慶典安排5天，4月1日清晨6點半「敬天科儀」揭開序幕，重頭戲遶境今、明兩天登場，上帝廟主委姜金利說，估計參與遶境神轎與藝陣232支，參與信眾約1萬5000人。下營區長李宗翰說，廟會期間會派出行動宣傳車及行動宣導看板，在遶境路線宣導防疫，確保上帝廟三年一科廟會盛典能順利。
今早7點參與遶境陣頭，從上帝廟前魚貫出發，一早飄著細雨，參與各陣頭頂著不到15度低溫穿著雨衣冒雨而行，沿途敲鑼打鼓不時伴隨鞭炮聲，許多民眾也在家前設香案迎接各陣頭，尋求玄天上帝及眾神明庇佑。
據知，有鑑於廟會遶境常因細故擦槍走火衍生衝突，台南市警方這次也大陣仗，除麻豆警分局，鄰近善化、永康、新營及市區分局都派員支援，投入逾500名便衣、制服警員，以掌握遶境隊伍動線。警方強調，將嚴正執法，籲請陣頭遵守優質化廟會公約，不打架滋事。
警方說，此次遶境，針對下營區「公園路（仁里街至中山路二段）、中山路一段（上帝廟至中正南路）、及中山路二段（上帝廟至健康路）」雙向道路全線範圍內進行管制，將指派警力執行交通疏導，並已製作改道牌，請用路人配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言