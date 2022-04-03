逾1.5萬人參與 下營上帝廟扛大轎遶境冒雨出發

台南下營北極殿玄天上帝廟三年一科「三月扛大轎」廟會遶境今早登場，參與各陣頭冒雨繞經下營各角落，參與信眾約1萬5000人，為淨化廟會文化遏止擦槍走火衝突，警方也動員逾500名警力因應，希望熱鬧宗教盛會圓滿落幕。

上帝廟三年一科的「三月扛大轎」系列慶典安排5天，4月1日清晨6點半「敬天科儀」揭開序幕，重頭戲遶境今、明兩天登場，上帝廟主委姜金利說，估計參與遶境神轎與藝陣232支，參與信眾約1萬5000人。下營區長李宗翰說，廟會期間會派出行動宣傳車及行動宣導看板，在遶境路線宣導防疫，確保上帝廟三年一科廟會盛典能順利。

今早7點參與遶境陣頭，從上帝廟前魚貫出發，一早飄著細雨，參與各陣頭頂著不到15度低溫穿著雨衣冒雨而行，沿途敲鑼打鼓不時伴隨鞭炮聲，許多民眾也在家前設香案迎接各陣頭，尋求玄天上帝及眾神明庇佑。

據知，有鑑於廟會遶境常因細故擦槍走火衍生衝突，台南市警方這次也大陣仗，除麻豆警分局，鄰近善化、永康、新營及市區分局都派員支援，投入逾500名便衣、制服警員，以掌握遶境隊伍動線。警方強調，將嚴正執法，籲請陣頭遵守優質化廟會公約，不打架滋事。