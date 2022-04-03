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雨神加持 清明連假首日嘉縣0雜草火警
嘉義縣近日天候濕冷，昨清明連假首日，不少民眾回嘉祭祖，但縣消防局並未接獲雜草火警，相較去年同期大幅降低。海區有消防分隊長說，今年春雨不僅來得早且巧，連假掃墓雜草火警希望「清零」，但縣消不敢鬆懈24小時戒備，確保民眾生命財產安全。
據嘉縣消統計，昨整天未接獲雜草火警，相較去年4月2日清明連假首日，接獲16件雜草火警報案，出動18車、62人。連假首日0通報，海區有陳姓消防分隊長分析，今年春雨3月中就報到，雨神及時撲滅火勢，讓傷害不致擴大。
陳姓分隊長說，民眾習慣在清明節前後1周掃墓，此時段最容易有雜草火警，去年春夏季全台大缺水，不降雨天乾物燥也容易引發火災，回想去年消防隊員疲於奔命，甚至連吃飯時間都沒有，「感謝上蒼即時雨」，希望今年能夠清零。
但陳姓分隊長建議，水上嘉雲寶塔和慈雲寶塔生命園區，因路小消防車不易通行，常延誤救災時機導致火勢蔓延。除了呼籲民眾小心用火，也希望道路能盡速拓寬。
嘉義縣消防局即日起至4月5日、清明連假期間，將加強墓地火災搶救演練，同時派員在慈雲寶塔、嘉雲寶塔等地，駐點警戒並加強宣導，現場也將發放可重複使用得「救援小水袋」給掃墓民眾裝水澆熄餘火，安全又環保。
消防局長呂清海也提醒民眾，掃墓時要謹記「4不2記得」要點，包括「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意放鞭炮，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」收拾垃圾。
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