首位原住民正權主教 在教廷駐台總主教見證下完成彌撒

教廷於今年2月15日任命浦英雄為嘉義教區主教，昨天在教廷總主教佳安道見證下，由台北教區總主教鍾安住擔任主禮，為64歲鄒族浦英雄戴上禮冠，並授予權戒、牧杖，象徵牧職標記，要妥善照顧子民。浦英雄是阿里山開教第二代教友，也是第一位原住民正權主教，鄒族全鄉動員到場支持。

大禮彌撒由總主教佳安道、嘉義教區署理吳終源分別以中英文宣讀宗座任命狀，並在鍾安住面前完成聖秩許諾，為新上任的蒲英雄戴上禮冠，並授予福音經書、權杖、牧杖，象徵牧職標記，願蒲英雄妥善治理教會。

蒲英雄是阿里山鄒族部落土生土長的原住民，他的姨母曾到桃園天主堂探親，當時深深陶醉與感動。回到部落後，浦英雄的姨母立刻帶著姨丈去台中聖言會，找來德國籍神父回部落傳教，拓展天主教在嘉義的版圖。

浦英雄2歲時受洗，29歲被晉封神父，曾到德國進修神學位碩士6年，從小接受天主教陶冶。蒲英雄說，接獲任命後，總主教狄剛第一時間就寫信問候，讓他特別感動。

蒲英雄說，他會續留嘉義教區團隊，因歷任前輩辛勤耕耘，才成就今天的嘉義教區，他會承先啟後，投入醫療事業，推動社會福利、興辦學校及幼兒園。

擔任主禮的鍾安住，原為嘉義教區主教，2020年榮升至台北擔任總主教。鍾安住笑稱，嘉義是總主教的製造區，台灣除了台南教區，其他教區的主教都是由嘉義教區出身。

鍾安住也說，這次彌撒遇到疫情一波三折，原預定在聖心中學舉辦，但因為疫情無法進入校園，所幸後來借用雲林體育館場地，相信這是天主的安排，鼓勵教會走出教堂，進入社區服務。