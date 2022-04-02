天寒地凍「潑水節」照常舉行 口湖鄉兒童節超刺激
潑水節是東南亞傳統的新年習俗，雲林縣口湖鄉為融合異國文化，幫助孩子學習尊重多元文化差異性，今天與雲林新住民姐妹協會舉辦最特別的祈福潑水，以童趣方式祝兒童節，盡管天雨寒冷，但潑水祈福不能少，哨聲一響照樣潑水，熱情的異國童趣，小朋友覺得刺激又好玩，一點也不覺得冷。
這場結古異國文化的「2022祈福潑水童趣節」今天在口湖鄉公所廣場展開，除表揚模範兒童表揚、祈福潑水儀式，現場也準備水槍及泡泡槍，供小朋友參與潑水儀式。同時也由新住民姐妹協會精心表演東南亞各國民俗舞蹈及異國小吃，不僅透過美食民俗體驗異國文化之美，也讓大家有偽出國之感。
結合潑水節的風俗，參與的民眾不畏風寒，在寒天風雨中，照樣熱情潑水，有人則輕輕一潑，有人愛刺激，一整桶水往身上潑，全身溼答答卻也不覺得冷，全場笑聲不斷，許多來玩水的人有備而來，帶來乾衣馬上更換，玩樂中不忘顧健康，免得冷天潑水感冒就划不來。不過冷天中潑水，每個人都玩得不亦樂乎，也度過一個最特別的兒童節。
鄉長林哲凌表示，希望藉此讓口湖鄉親及新住民感受到東南亞國家過年的氣氛及溫暖，傳遞大家對於多元文化的尊重，共同體驗幸福感，也讓小朋友留下另類的兒童節回憶。
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