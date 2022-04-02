雲林蒜頭雨災受損嚴重 陳吉仲勘災宣布受理災害補助

國內蒜頭主產地雲林縣進入採收高峰期卻遇大雨，約有3成蒜田受災，農委會主委陳吉仲今天到雲林踏勘，宣布雲林列為補助災區請農民趕緊申報，對於農民請求放寬認定，農委會決定對已搶收的蒜頭，若有受損則由縣縣府和農糧署專案審認，同時也啟動協助烘乾機制，以穩定今年產銷。

雲林蒜頭清明前後開始採收，正當農民忙於採收時，3月28日一場大雨，造成不少蒜田泡水受損，估計雲林縣損失達約3成，立委蘇治芬邀請農委會主委陳吉仲今天到四湖、東勢等地勘災，並宣布雲林全區列為328災區，全面啟動災損補助，每公頃3萬6千元，呼籲民即日起到本月11日前，攜受損照片向各地鄉鎮公所申報。

不少農民大吐苦水說，蒜頭泡水即便沒腐爛，烘乾後蒜瓣也會散開，品質大受影響，況且3月28日之前也有下雨，不少人提早搶收，蒜頭早已收起，無法按規定附受災照片，因此要求放寬免附照片。

對農民的請求，蘇治芬與陳吉仲研商後，決定災損公告前提早搶收的農民，仍可附種植登記資料等文件申報災損，若有疑義再由縣府和農糧署、農改場勘查小組協助審認。

陳吉仲指出，為打破蒜商操控，農委會也已啟動150台烘乾機每天可協助烘乾超過1500公斤的蒜頭，以及冷鏈系統可供蒜頭烘乾後存放步出售維護利潤，至於大家關心的缺工問題，將透過人力平台請臨近鄉鎮、縣市調度人力協助採收。