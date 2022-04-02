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雲林蒜頭雨災受損嚴重 陳吉仲勘災宣布受理災害補助

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
農委會主委陳吉仲抵雲林勘查蒜頭受災情況並當眾宣布雲林全區列為災區補助範圍，請農民盡速向各公所提出申報。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲抵雲林勘查蒜頭受災情況並當眾宣布雲林全區列為災區補助範圍，請農民盡速向各公所提出申報。記者蔡維斌／攝影

國內蒜頭主產地雲林縣進入採收高峰期卻遇大雨，約有3成蒜田受災，農委會主委陳吉仲今天到雲林踏勘，宣布雲林列為補助災區請農民趕緊申報，對於農民請求放寬認定，農委會決定對已搶收的蒜頭，若有受損則由縣縣府和農糧署專案審認，同時也啟動協助烘乾機制，以穩定今年產銷。

雲林蒜頭清明前後開始採收，正當農民忙於採收時，3月28日一場大雨，造成不少蒜田泡水受損，估計雲林縣損失達約3成，立委蘇治芬邀請農委會主委陳吉仲今天到四湖、東勢等地勘災，並宣布雲林全區列為328災區，全面啟動災損補助，每公頃3萬6千元，呼籲民即日起到本月11日前，攜受損照片向各地鄉鎮公所申報。

不少農民大吐苦水說，蒜頭泡水即便沒腐爛，烘乾後蒜瓣也會散開，品質大受影響，況且3月28日之前也有下雨，不少人提早搶收，蒜頭早已收起，無法按規定附受災照片，因此要求放寬免附照片。

對農民的請求，蘇治芬與陳吉仲研商後，決定災損公告前提早搶收的農民，仍可附種植登記資料等文件申報災損，若有疑義再由縣府和農糧署、農改場勘查小組協助審認。

陳吉仲指出，為打破蒜商操控，農委會也已啟動150台烘乾機每天可協助烘乾超過1500公斤的蒜頭，以及冷鏈系統可供蒜頭烘乾後存放步出售維護利潤，至於大家關心的缺工問題，將透過人力平台請臨近鄉鎮、縣市調度人力協助採收。

陳吉仲強調，今年因航運塞港，蒜頭進口量不比往年多，所以進口蒜不會衝擊本產蒜，至於最近謠傳農委會補助特定蒜商乾燥費每公斤2元，完全是假消息，對於後續復耕，台肥肥料仍不漲價且每公斤補助2元，所以請農民安心耕作。

農委會主委陳吉仲抵雲林勘查蒜頭受災情況並當眾宣布雲林全區列為災區補助範圍，請農民盡速向各公所提出申報。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲抵雲林勘查蒜頭受災情況並當眾宣布雲林全區列為災區補助範圍，請農民盡速向各公所提出申報。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲抵雲林勘查蒜頭受災情況，農民不斷陳情放寬免附受災照片，立委蘇治芬居間協商，決定採取變通辦法因應。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲抵雲林勘查蒜頭受災情況，農民不斷陳情放寬免附受災照片，立委蘇治芬居間協商，決定採取變通辦法因應。記者蔡維斌／攝影

農民 雲林 農委會

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