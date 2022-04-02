快訊

俄保衛盧布戰果豐碩 專家曝怪異之處

雲林大蒜災損每公頃3.6萬元救助 4月11日前申請

中央社 / 雲林縣2日電

農委會主委陳吉仲今天在雲林指出，農委會已公告雲林全縣是大蒜災區，可獲天然災害救助，各公所從今天起至11日止受理蒜農申請災損，救助額度為每公頃新台幣3萬6000元。

陳吉仲在民主進步黨籍立委蘇治芬陪同下，上午前往雲林縣四湖、東勢鄉與蒜農一同會勘大蒜因雨受損情況。

陳吉仲告訴現場農民，田裡的大蒜確實因浸水腐爛，農委會昨天已公告雲林縣全縣大蒜種植戶都符合天然災害救助申請資格，各公所從今天起將加班受理蒜農申請災損，救助額度為每公頃3萬6000元，呼籲受災農友在4月11日申請期限前向公所申請現金救助。

陳吉仲表示，此次雨害期間經台南區農業改良場評估自3月28日起即已發生，若在農委會災害救助公告前已採收的農民，得提出種植事實的佐證資料，例如種植申報資料或照片等證明文件向公所申報災害救助；若仍有疑義者，可由縣府邀集改良場及農糧署組成勘查小組協助審認。

另外，部分蒜農反映因雨而在3月28日前搶收的大蒜也有遭受雨害。陳吉仲對此指出，將指示農糧署函文公所放寬限制，讓農民得以申請災害救助。

外傳農委會有補助少數特定蒜頭大盤商烘乾費用，陳吉仲表示，這純屬假消息，如果有到類似傳聞，可以向農委會檢舉。農委會為打破原有蒜商結構，已輔導大蒜策略聯盟設置烘乾設備150台與相關儲存設備，並提供服務專線，可協助農民烘乾及儲放等需求。

陳吉仲表示，民進黨籍立委劉建國、蘇治芬在3月29日就邀約他到雲林勘查大蒜災情，但因立法院開議無法離開，延到清明連假才有時間來看。

農委會 陳吉仲 雲林

延伸閱讀

陳吉仲比照林右昌隔離10天？ 陳時中：地方政府未匡列

農委會主委陳吉仲與確診接觸？今勘災一下車就被這樣問

挨批「晉惠帝」 陳吉仲臉書訴委屈 「被扭曲也沒關係」

農委會活動有足跡清消中 當天蘇貞昌、陳吉仲都曾出席

相關新聞

雲林蒜頭雨災受損嚴重 陳吉仲勘災宣布受理災害補助

國內蒜頭主產地雲林縣進入採收高峰期卻遇大雨，約有3成蒜田受災，農委會主委陳吉仲今天到雲林踏勘，宣布雲林列為補助災區請農民...

清明連假首日 民眾冒雨掃墓避開車流

今天是清明連假第一天，雖然上午雨勢不斷，仍有不少民眾提前掃墓避開車潮人潮，秩序良好，周邊道路也沒有出現塞爆亂象。嘉義縣警...

台南左鎮化石園區今天喜迎百萬遊客 黃偉哲贈紀念品

台南左鎮化石園區2019年開幕至今3年，今天喜迎百萬訪客；台南市政府準備上萬元獨家禮物送給第100萬名及前後各一組入場幸...

南市增柴油車檢測據點 大客貨車檢測拿標章享優先放行

台南市環保局為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區「駿億汽車修理廠」及學甲區「吉林汽...

嘉竹崎年度盛事 真武廟帝爺公遶境 今晨5點發炮起駕

農曆三月初三是玄天上帝生日，嘉義縣竹崎鄉地方信仰中心真武廟，今上午5點在廟門前發炮起駕遶境。今年共13間友宮、近百人遣轎...

大阿里山地區「螢」光點點 官方推薦景點大公開

時序步入4月，也宣告嘉義阿里山螢火蟲季正式開跑，今年春雨來得早且巧，梅山瑞里地區或阿里山部落、台18線沿線開始出現點點螢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。