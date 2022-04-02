雲林大蒜災損每公頃3.6萬元救助 4月11日前申請

農委會主委陳吉仲今天在雲林指出，農委會已公告雲林全縣是大蒜災區，可獲天然災害救助，各公所從今天起至11日止受理蒜農申請災損，救助額度為每公頃新台幣3萬6000元。

陳吉仲在民主進步黨籍立委蘇治芬陪同下，上午前往雲林縣四湖、東勢鄉與蒜農一同會勘大蒜因雨受損情況。

陳吉仲告訴現場農民，田裡的大蒜確實因浸水腐爛，農委會昨天已公告雲林縣全縣大蒜種植戶都符合天然災害救助申請資格，各公所從今天起將加班受理蒜農申請災損，救助額度為每公頃3萬6000元，呼籲受災農友在4月11日申請期限前向公所申請現金救助。

陳吉仲表示，此次雨害期間經台南區農業改良場評估自3月28日起即已發生，若在農委會災害救助公告前已採收的農民，得提出種植事實的佐證資料，例如種植申報資料或照片等證明文件向公所申報災害救助；若仍有疑義者，可由縣府邀集改良場及農糧署組成勘查小組協助審認。

另外，部分蒜農反映因雨而在3月28日前搶收的大蒜也有遭受雨害。陳吉仲對此指出，將指示農糧署函文公所放寬限制，讓農民得以申請災害救助。

外傳農委會有補助少數特定蒜頭大盤商烘乾費用，陳吉仲表示，這純屬假消息，如果有到類似傳聞，可以向農委會檢舉。農委會為打破原有蒜商結構，已輔導大蒜策略聯盟設置烘乾設備150台與相關儲存設備，並提供服務專線，可協助農民烘乾及儲放等需求。

陳吉仲表示，民進黨籍立委劉建國、蘇治芬在3月29日就邀約他到雲林勘查大蒜災情，但因立法院開議無法離開，延到清明連假才有時間來看。