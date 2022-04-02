越南蚵混充台灣蚵 「台南好蚵」推產地溯源保證

台南牡蠣進入盛產期，為免消費者買到越南進口的混充牡蠣，台南市區漁會向蚵農收購在地生產有溯源保證的台南好蚵，今天在假日農市促銷。去殼鮮蚵買一斤送半斤只要180元，限量份一開賣就被搶光光。市長黃偉哲也力推在地生產溯源保證的「台南好蚵」。

目前市價去殼鮮蚵一斤約200百元。假日農市今天以180元的優惠價促銷台南好蚵，且再多送半斤非常划算，吸引許多民眾排隊搶購，一開賣250份就全被搶光。市長黃偉哲表示台南在地出產的蚵仔新鮮並有溯源條碼，所做出來的料理特別美味，今天推廣價格親民優惠，買到賺到。

農業局表示，近來受到越南進口低價牡蠣衝擊，甚至混充台灣本土牡蠣販售，造成國內牡蠣產業危機。為強化消費者辨識及食用可溯源國產牡蠣，南市區漁會已和牡蠣產銷班合作，由漁會直接向蚵農收購，再進行包裝販售，避免進口牡蠣混充，確保牡蠣安全無虞。也請消費者選購有溯源條碼的台南好蚵。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，安南、安平與南區外海是台南浮筏式牡蠣養殖的重要產區，養殖數量9000餘棚，約佔全國浮筏式蚵棚5成以上，為台南具特色及競爭力之在地產業。外海養殖牡蠣無岸際汙染疑慮，且隨時浸於海中吸收養分成長，顆顆晶瑩剔透、肥美多汁。3至5月為盛產期，現在吃正對時，選購的重點最好是直接到生產地購買，或挑選由南市區漁會推薦具有溯源條碼的「台南好蚵」，不但新鮮美味，食品安全更有保障。