嘉市港坪公園、市立田徑場 今年4月起停車收費
嘉義市港坪運動公園及市立田徑場周邊3處停車場將於3月完成整地，自4月起進行收費管理，將為市區增加372個停車空間。市立體育場場長林居璋表示，不但可以有效管理停車位，也解決免費停車位遭長期占用的亂象。
嘉義市立棒球場旁停車場自今年1月實施收費管理後，大幅改善停車位遭長期占用問題，由於成效不錯，市府將依這樣的模式再推展運用到其他公共停車空間。
體育場場長林居璋表示，為改善田徑場及港坪運動公園停車位長期違規占用及廢棄車輛堆置問題，提高停車周轉率，田徑場周邊3處停車場及港坪運動公園停車場也於今年初完成委外管理招商作業，並於3月進行環境重新整地工作，包含停車場原有樹木修整，瀝青混凝土鋪面重新刨鋪，停車標線也重新規畫設置等，同時也將增設停車場內監視設備及夜間照明，大幅改善停車周遭環境。
整修後的田徑場周邊停車場將提供238個停車格，港坪運動公園停車場將提供134個停車格，平日每30分鐘10元，假日每30分鐘15元，前15分鐘免付費，於今年4月進行收費管理。
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