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阿里山旅客驟減 林管處：無關染疫者曾遊園

中央社 / 嘉義縣2日電

阿里山國家森林遊樂區今天遊園人數較前幾個假日大幅減少，嘉義林管處表示，應是天冷又下雨影響，與日前染疫遊客到過阿里山無關，旅宿業者也說，連假沒什麼人取消訂房。

嘉義縣昨天接獲1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診通報，北部1名62歲女性曾至阿里山森林遊樂區遊玩，今天遊樂區的入園人數到下午3時僅1300人，遠低於花季期間假日的人數。

嘉義林管處副處長李定忠說，入園人數少推測並非染疫者曾遊阿里山的因素，今天是清明連假首日，或許民眾都去掃墓了，加上天雨、氣溫降，遊客就比較少。

李定忠指出，阿里山花季3月10日開始後的3個週末假日，每天平均約8500人入園，其中3月26日有9573人，人數最多。

阿里山森林遊樂區旅館聯誼會長廖景泰接受中央社記者電訪表示，清明連假很少取消訂房，染疫者住的高山青飯店停業清消2天，原本要住高山青的客人，則轉到園區其他飯店住宿，這次事件對園區旅宿業者影響不大。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，事發後緊急通知同住飯店的旅客前往醫院PCR篩檢，相關交通、飯店及餐廳員工等接觸人員，也逐一通知篩檢，檢驗187人皆為陰性。

阿里山 嘉義 森林遊樂區

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