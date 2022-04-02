立委林靜儀台南拉抬林俊憲助理周嘉韋 挑戰謝龍介選區

下屆台南市議員選舉，民進黨內新人倍出，立委林靜儀今天到台南與林俊憲合體，力薦中西區、北區市議員參選人周嘉韋律師，兩立委表示，北區、中西區是國民黨市長參選人謝龍介的大本營，民進黨要推出最強、最優秀的戰將來迎戰，為民進黨在這個選區守下第4席議員。

林靜儀表示，周嘉韋律師長期在林俊憲立委身邊服務，藉由法律專業提出許多重要法案，現在的地方議會，更需要像周嘉韋律師這樣有專業、有熱忱、有戰力的新人加入。議會需要世代傳承，新人就是要選年輕、專業的好人才，醫師力挺律師，請台南市中西區、北區的鄉親，一同溫柔堅定支持周嘉韋律師。

林俊憲指出，周嘉韋律師具有法律專業背景，年輕、熱情、從基層開啟歷練，是地方不可多得的好人才。從賴清德、林俊憲到周嘉韋，民主的真諦體現在一棒接一棒的傳承，拜託中西區、北區的鄉親們，讓周嘉韋律師前進議會，為更多民眾服務。