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立委林靜儀台南拉抬林俊憲助理周嘉韋 挑戰謝龍介選區

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
立委林靜儀今天南下力挺林俊憲子弟兵周嘉韋。圖／周嘉韋提供
立委林靜儀今天南下力挺林俊憲子弟兵周嘉韋。圖／周嘉韋提供

下屆台南市議員選舉，民進黨內新人倍出，立委林靜儀今天到台南與林俊憲合體，力薦中西區、北區市議員參選人周嘉韋律師，兩立委表示，北區、中西區是國民黨市長參選人謝龍介的大本營，民進黨要推出最強、最優秀的戰將來迎戰，為民進黨在這個選區守下第4席議員。

林靜儀表示，周嘉韋律師長期在林俊憲立委身邊服務，藉由法律專業提出許多重要法案，現在的地方議會，更需要像周嘉韋律師這樣有專業、有熱忱、有戰力的新人加入。議會需要世代傳承，新人就是要選年輕、專業的好人才，醫師力挺律師，請台南市中西區、北區的鄉親，一同溫柔堅定支持周嘉韋律師。

林俊憲指出，周嘉韋律師具有法律專業背景，年輕、熱情、從基層開啟歷練，是地方不可多得的好人才。從賴清德、林俊憲到周嘉韋，民主的真諦體現在一棒接一棒的傳承，拜託中西區、北區的鄉親們，讓周嘉韋律師前進議會，為更多民眾服務。

周嘉韋律師特別感謝林靜儀醫師南下陪同車隊遊行，拜託中西區、北區的鄉親，一同讓青年世代來傳承，初選即將在4月18日至4月24日期間舉行，拜託電話民調支持讓年輕世代進入議會，用專業為台南問政。

立委林靜儀今天南下力挺林俊憲子弟兵周嘉韋。圖／周嘉韋提供
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律師 台南 林俊憲

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