台南好蚵肥美有品牌 產地溯源條碼品嚐正當時

受越南進口低價牡蠣衝擊，甚至混充台灣本土牡蠣販售。為強化消費者辨識及食用可溯源國產牡蠣，台南市政府推廣產地直送尚青牡蠣，建立有品牌、產地溯源條碼的「台南好蚵」。

「台南好蚵」行銷推廣活動今天在台南市農會假日農市舉行，台南市長黃偉哲到場代言站台大秀廚藝端出「鮮蚵可樂餅漢堡」，大飽口福的同時並以實際行動支持在地蚵農。他說，台南在地出產蚵仔新鮮並有溯源條碼，做出來的料理特別美味，加上推廣會上價格親民優惠，現場民眾買到賺到。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，安南、安平與南區外海是台南浮筏式牡蠣養殖的重要產區，養殖數量9000多棚，佔全國浮筏式蚵棚5成以上，為台南具特色及競爭力在地產業。外海養殖牡蠣無岸際污染疑慮，且隨時浸於海中吸收養分成長，顆顆晶瑩剔透、肥美多汁，3~5月為盛產期，現在吃正對時。

農業局表示，近來受越南進口低價牡蠣衝擊，甚至混充台灣本土牡蠣販售，造成國內牡蠣產業危機。為強化消費者辨識及食用可溯源國產牡蠣，南市區漁會和牡蠣產銷班合作，由漁會直接向蚵農收購，再進行包裝販售，避免進口牡蠣混充，確保牡蠣安全無虞。

農業局推薦選購有溯源條碼的台南好蚵，同時輔導漁會與產業結盟，優化牡蠣加工環境，提升牡蠣產業競爭力，建立台南蚵品牌，協助養蚵產業永續經營。

今天現場有漁會推薦「台南好蚵」，推出限量250份好康優惠。另邀請大廚邱英洋，以台南牡蠣為食材，展示「脆皮蚵仔獅子頭」、「紅蔥頭醬炒蚵仔麵線」「日式炸蚵豆腐盅」、「起司焗烤鮮蚵盤」、「佃煮鮮蚵握壽司」等鮮蚵料理，色香味俱全，令在場民眾食指大動。