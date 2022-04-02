清明連假首日 民眾冒雨掃墓避開車流

今天是清明連假第一天，雖然上午雨勢不斷，仍有不少民眾提前掃墓避開車潮人潮，秩序良好，周邊道路也沒有出現塞爆亂象。嘉義縣警方仍於主要道路協助交通疏導，嘉義市殯葬管理所人員也一連4天於現場服務祭拜民眾。

嘉義市殯葬管理所長盧春霖說，雖然上午是綿綿細雨，還是有不少民眾趁著連假首日來掃墓，往年在4月5日清明節當天祭拜人潮會最多，希望民眾不要等到最後一天才來，利用4天連假分散車流人流掃墓。

盧春霖說，目前仍然在疫情期間，呼籲掃墓民眾配合以下防疫措施。

一、即日起至4月5日於納骨堂前設置「戶外祭拜區」供民眾追思祭祖，納骨堂一律禁止放置祭品（含鮮花）及持香進入。

二、民眾進入納骨堂，除應配戴口罩及實名制外，納骨堂入口處亦設有工作人員協助民眾量測體溫及進行手部消毒，如無超過37.5度才可進入。

三、納骨堂內人數達100人或過於擁擠時，將進行流量管制。

四、歡迎民眾多利用郵寄「天堂家書」至嘉義市殯葬管理所「天堂家書處理小組」代為焚化給在天堂的親人。