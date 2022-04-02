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台南左鎮化石園區今天喜迎百萬遊客 黃偉哲贈紀念品

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮化石園區今喜迎百萬遊客，市長黃偉哲贈紀念品。記者周宗禎／翻攝
台南左鎮化石園區今喜迎百萬遊客，市長黃偉哲贈紀念品。記者周宗禎／翻攝

台南左鎮化石園區2019年開幕至今3年，今天喜迎百萬訪客；台南市政府準備上萬元獨家禮物送給第100萬名及前後各一組入場幸運遊客，市長黃偉哲代表贈送紀念品給第100萬名遊客並合影留念。

這幸運遊客是台中林先生一家四口，一踏入化石園區即受到工作人員熱烈鼓掌歡迎，顯得非常意外與驚喜。林先生表示，一家人在連假來台南出遊，也是第一次到左鎮化石園區。作為第100萬名遊客，林先生一家獲得包括園區一年無限免費暢遊券、園區紀念玩偶、早坂犀牛登山帽等禮物。

黃偉哲表示，市府與化石園區如此精心準備，就是要答謝民眾熱情支持。左鎮化石園區開館後歷經疫情與三級警戒，終於在今年連假期間迎來百萬里程碑，也很開心能夠將好消息分享給更多連假期間前來的遊客，也希望大家未來繼續支持這個全國唯一兼具典藏研究、科教展覽及休閒遊憩等複合功能的古生物樂園。

黃偉哲說，左鎮可謂台灣本土化石研究的原鄉，化石園區成立至今，已成為南台灣代表性的自然史教育推廣場域，不僅為全國各級學校、教育團體戶外教學的首選之地，更是大台南近山地區的重點觀光景點，帶動左鎮在地觀光產業發展。

園區表示，這裏是全國唯一化石主題博物館園區，國內外古生物愛好者趨之若鶩，更為台灣本土自然史教育揭開全新篇章。有珍貴台灣冰河期巨獸化石、神秘的左鎮人傳奇及台南市定原住民族西拉雅族文物典藏，成為大台南最特殊文化地標，引領遊客遨遊數十萬年時光、發現大台南最古老深邃歷史。

園區兒童節連假期間也舉辦摸彩活動，4月2至5日持實體票券入園民眾可參加特別版KOKO玩偶摸彩；將抽出20位幸運遊客，玩偶還可做為園區一年無限暢遊券使用。

另連假期間12歲以下兒童只要出示身分證明相關文件就可以免費入園。園區也將於3、4兩日推出「復活恐龍」拼圖競賽活動，參加遊客皆可獲得化石扭蛋，前三名完成拼圖更可獲贈神秘禮品。

園區表示，成立至今始終堅持耕耘在地，期待將左鎮打造為台灣古生物的原鄉，讓台灣古生物能夠真正融入在地文化，成為台南市獨特文化標誌。將持續也強化各項服務與研究能量，歡迎各地朋友前來。

台南左鎮化石園區今喜迎百萬遊客，市長黃偉哲贈紀念品。記者周宗禎／翻攝
台南左鎮化石園區今喜迎百萬遊客，市長黃偉哲贈紀念品。記者周宗禎／翻攝
台南左鎮化石園區今喜迎百萬遊客，市長黃偉哲贈紀念品。記者周宗禎／翻攝
台南左鎮化石園區今喜迎百萬遊客，市長黃偉哲贈紀念品。記者周宗禎／翻攝

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