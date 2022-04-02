農委會主委陳吉仲與確診接觸？今勘災一下車就被這樣問

農委會主委陳吉仲日前參加一項活動，與確診者足跡曾有接觸，昨晚快篩結果才出來，今天他首站到雲林勘蒜頭災情，下車第一句話就被問「您安全吧？」陳吉仲原先不知所問為何，想了一下才笑說「放心啦！篩檢陰性沒問題才敢來」，在場的人才安心陪同勘災。

農委會主委上周一和行政院長蘇貞昌參加一項活動，因與跳舞表演的確診者足跡重疊，消息曝光引起各切關注，今天上午他應立委蘇治芬邀請南下雲林踏勘蒜頭雨損災區，這也是他被公布重疊足跡後首次露面。

因此，他到達雲林勘災地點後，一下車立委蘇治芬及一旁的民眾和媒體，沒敢馬上靠近，開口就問「主委您還好吧？」「主委您安全嗎？」原以為大家是來歡迎他，沒想到一見面就被這樣問。

陳吉仲愣了一下就笑說，「嘜要緊啦！昨晚篩檢報告出來了，沒問題才敢來啦」，全場安心露出笑臉。

隨後陳吉仲受訪也進一步說明，他是參加一項農業表揚活動，曾與一名確診者表演者的足 跡有過接觸，昨天下午接到衛生單位通知當天所有在場的人馬上進行快篩，報告昨晚八點多出爐，是陰性反應，並沒有與確診者密切接觸，依照疫情指揮中心規定可自主監測並正常上班，所以沒問題他才能出來走動，請大家放心。