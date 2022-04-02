快訊

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農委會主委陳吉仲與確診接觸？今勘災一下車就被這樣問

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
農委會主委陳昭仲應立委蘇治芬邀請今天南下雲林勘查災損，並與農民探討如何落實災損補助。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳昭仲應立委蘇治芬邀請今天南下雲林勘查災損，並與農民探討如何落實災損補助。記者蔡維斌／攝影

農委會主委陳吉仲日前參加一項活動，與確診者足跡曾有接觸，昨晚快篩結果才出來，今天他首站到雲林勘蒜頭災情，下車第一句話就被問「您安全吧？」陳吉仲原先不知所問為何，想了一下才笑說「放心啦！篩檢陰性沒問題才敢來」，在場的人才安心陪同勘災。

農委會主委上周一和行政院長蘇貞昌參加一項活動，因與跳舞表演的確診者足跡重疊，消息曝光引起各切關注，今天上午他應立委蘇治芬邀請南下雲林踏勘蒜頭雨損災區，這也是他被公布重疊足跡後首次露面。

因此，他到達雲林勘災地點後，一下車立委蘇治芬及一旁的民眾和媒體，沒敢馬上靠近，開口就問「主委您還好吧？」「主委您安全嗎？」原以為大家是來歡迎他，沒想到一見面就被這樣問。

陳吉仲愣了一下就笑說，「嘜要緊啦！昨晚篩檢報告出來了，沒問題才敢來啦」，全場安心露出笑臉。

隨後陳吉仲受訪也進一步說明，他是參加一項農業表揚活動，曾與一名確診者表演者的足 跡有過接觸，昨天下午接到衛生單位通知當天所有在場的人馬上進行快篩，報告昨晚八點多出爐，是陰性反應，並沒有與確診者密切接觸，依照疫情指揮中心規定可自主監測並正常上班，所以沒問題他才能出來走動，請大家放心。

經陳主委一番說明大家才敢近距離靠近他，一旁陳吉仲隨行的人員說，大家對染疫太敏感了，不過這樣提高警覺也是好事。

農委會主委陳吉仲與確診者足跡重疊，今天首度露面到雲林勘災，就被問到篩檢結果，他詳細說明並要大家放心。記者蔡維斌／攝影
農委會主委陳吉仲與確診者足跡重疊，今天首度露面到雲林勘災，就被問到篩檢結果，他詳細說明並要大家放心。記者蔡維斌／攝影

陳吉仲 雲林 足跡

延伸閱讀

挨批「晉惠帝」 陳吉仲臉書訴委屈 「被扭曲也沒關係」

農委會活動有足跡清消中 當天蘇貞昌、陳吉仲都曾出席

麵粉麵包價格上漲 陳吉仲：推廣炒飯、飯糰及各項米食

農會法修正案爭議不斷 陳吉仲：主要在端正選風

相關新聞

大阿里山地區「螢」光點點 官方推薦景點大公開

時序步入4月，也宣告嘉義阿里山螢火蟲季正式開跑，今年春雨來得早且巧，梅山瑞里地區或阿里山部落、台18線沿線開始出現點點螢...

農委會主委陳吉仲與確診接觸？今勘災一下車就被這樣問

農委會主委陳吉仲日前參加一項活動，與確診者足跡曾有接觸，昨晚快篩結果才出來，今天他首站到雲林勘蒜頭災情，下車第一句話就被...

無預警停電壓力大 台電加強巡修台南這區347戶今天停電

今天是清明連假第1天，台電公司今天進行新化中興路與台19甲路口（新化外環道）附近電線桿搶修，因停電致該路口號誌無法運作，...

南市增柴油車檢測據點 大客貨車檢測拿標章享優先放行

台南市環保局為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區「駿億汽車修理廠」及學甲區「吉林汽...

嘉竹崎年度盛事 真武廟帝爺公遶境 今晨5點發炮起駕

農曆三月初三是玄天上帝生日，嘉義縣竹崎鄉地方信仰中心真武廟，今上午5點在廟門前發炮起駕遶境。今年共13間友宮、近百人遣轎...

台南菜寮溪豪雨堤岸流失恐危及4千人 護岸改善動工

台南市佳里區菜寮溪堤防護岸去年8月因豪雨崩塌流失、危及附近居民4000多人生命財產安全，市府以年度災害準備金2900萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。