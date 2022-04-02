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無預警停電壓力大 台電加強巡修台南這區347戶今天停電

聯合報 / 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台電為配合線路改善工作，新化東榮里347戶上午停電，連帶新化外環道交通號誌受影響。記者吳淑玲／翻攝
台電為配合線路改善工作，新化東榮里347戶上午停電，連帶新化外環道交通號誌受影響。記者吳淑玲／翻攝

今天是清明連假第1天，台電公司今天進行新化中興路與台19甲路口（新化外環道）附近電線桿搶修，因停電致該路口號誌無法運作，因路口車流量大，警方接獲民眾110通報急派員指揮交通，事後查證是施工停電，但認為在連假時間施工，掃墓祭祖車潮多，員警一早就在轄區各民眾掃密祭祖聚集點執行交通疏導，人力已非常吃緊，又要調派人力在路口指揮交通。

台電回應表示，是為配合線路改善工作停電，台南區處3月25日逐戶發放停電通知單，告知4月2日周六上午8點至下午4點工作停電，該工作停電共停電347戶。本次計劃性停電，是因近日加強巡視，發現新化地區有部分變壓器不良及礙子損傷情形，若不維護更換，恐會釀成無預警事故停電，遂於今日進行停電維護工作，停電通知單除逐戶發放用戶外，也傳真給新化分局及勤務中心，並致電確認。日後會再加強通知及連繫。

根豦新化分局說法，轄區新化區中興路與台19甲線路口（新化外環道）疑因電塔礙子故障，配合施工新化區東榮里部分地區停電，預估停電時間從今天上午8點30分起至下午4點止，因停電導致新化區中興路與台19甲線路口號誌無法運作。初步了解勤指中心並未接獲台電通知，已請台電儘快修好復電，也呼籲用路人行經路口務必減速慢行，多注意路口狀態，並遵守指揮人員手勢行駛。

台19甲線新化外環道路口今天上午部分紅綠燈未運作影響交通，警方急派員指揮交通。記者吳淑玲／翻攝
台19甲線新化外環道路口今天上午部分紅綠燈未運作影響交通，警方急派員指揮交通。記者吳淑玲／翻攝

停電 台電

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