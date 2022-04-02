無預警停電壓力大 台電加強巡修台南這區347戶今天停電

今天是清明連假第1天，台電公司今天進行新化中興路與台19甲路口（新化外環道）附近電線桿搶修，因停電致該路口號誌無法運作，因路口車流量大，警方接獲民眾110通報急派員指揮交通，事後查證是施工停電，但認為在連假時間施工，掃墓祭祖車潮多，員警一早就在轄區各民眾掃密祭祖聚集點執行交通疏導，人力已非常吃緊，又要調派人力在路口指揮交通。

台電回應表示，是為配合線路改善工作停電，台南區處3月25日逐戶發放停電通知單，告知4月2日周六上午8點至下午4點工作停電，該工作停電共停電347戶。本次計劃性停電，是因近日加強巡視，發現新化地區有部分變壓器不良及礙子損傷情形，若不維護更換，恐會釀成無預警事故停電，遂於今日進行停電維護工作，停電通知單除逐戶發放用戶外，也傳真給新化分局及勤務中心，並致電確認。日後會再加強通知及連繫。