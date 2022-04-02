台南左鎮化石園區開館3年 喜迎第100萬名遊客
開館3年的台南左鎮化石園區今天清明連假首日喜迎第100萬名遊客，送上好禮；幸運兒是台中市林先生一家4口，林先生說，利用連假遊台南，首次到園區，沒想到有這樣的意外驚喜。
林先生一家4口踏進園區，受工作人員熱烈歡迎，林先生一家人可獲園區1年無限免費暢遊券、精緻園區紀念玩偶及早坂犀牛登山帽等。
在場歡迎及送上紀念品的台南市長黃偉哲表示，園區開館後歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和3級警戒，希望全國遊客繼續支持這座兼具典藏研究、科學教育展覽及休閒遊憩的古生物樂園。
台南市政府發布新聞稿說，園區2019年開幕，是全國唯一以化石為主題博物館，珍藏台灣冰河期巨獸化石、神秘左鎮人傳奇及西拉雅族文物，為台灣本土自然史教育揭開全新篇章。
左鎮化石園區表示，未來持續打造左鎮成為台灣古生物原鄉，讓更多人認識台灣獨特自然史與神秘遠古奇獸，且融入在地文化，成為台南獨特文化標誌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言