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台南左鎮化石園區開館3年 喜迎第100萬名遊客

中央社 / 台南2日電

開館3年的台南左鎮化石園區今天清明連假首日喜迎第100萬名遊客，送上好禮；幸運兒是台中市林先生一家4口，林先生說，利用連假遊台南，首次到園區，沒想到有這樣的意外驚喜。

林先生一家4口踏進園區，受工作人員熱烈歡迎，林先生一家人可獲園區1年無限免費暢遊券、精緻園區紀念玩偶及早坂犀牛登山帽等。

在場歡迎及送上紀念品的台南市長黃偉哲表示，園區開館後歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和3級警戒，希望全國遊客繼續支持這座兼具典藏研究、科學教育展覽及休閒遊憩的古生物樂園。

台南市政府發布新聞稿說，園區2019年開幕，是全國唯一以化石為主題博物館，珍藏台灣冰河期巨獸化石、神秘左鎮人傳奇及西拉雅族文物，為台灣本土自然史教育揭開全新篇章。

左鎮化石園區表示，未來持續打造左鎮成為台灣古生物原鄉，讓更多人認識台灣獨特自然史與神秘遠古奇獸，且融入在地文化，成為台南獨特文化標誌。

台南 化石 連假

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