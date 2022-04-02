綠營屏縣長初選民調倒數4天 鍾佳濱籲調查嚴懲測試民調

民進黨中央定本月6、7、8日進行屏東縣長初選民調，3位參選人之一立委鍾佳濱今天說，近期有民眾反映接到來自不明民調公司的「測試民調」，詢問支持哪一位候選人，引起民眾質疑，為何在正式民調前會有「測試版本」，也擔心是有心人士假冒民調公司，欲藉此蒐集民眾的政治立場資訊，這樣的亂象已經嚴重妨害到初選的公正性，呼籲黨中央必須正視問題，介入調查並視情形予以嚴懲。

鍾佳濱表示，初選民調即將登場，但「假民調」現象卻已滿天飛：不只有特定民調公司配合候選人在新聞上炒作個人聲勢，或是以「黨內流出民調」名義散播不實民調數據，現在還出現了「假民調公司」謊稱是在進行正式民調前的測試。

他說，根據黨中央核定的民調規則，只會在6、7、8日三天正式民調，不會有任何測試版本。況且聲稱進行測試民調的單位也不明，民眾極可能擔心個人的政治立場被有心人士掌握，進而被「點油作記號」，影響回答民調電話的意願，屆時即便接到正式民調，也不敢透露自己的真意。

他表示，民眾若在正式民調日以外的時間接到自稱是測試民調的訪問，都應該保持警覺，甚至可以錄下存證。黨中央也必須立即展開調查以保障所有參選人的權益，並對外澄清無所謂的「測試民調」，避免選民被誤導。若發現有民調執行單位涉及配合媒體散播不實資訊，甚至謊稱是在進行測試，此行為已嚴重違反專業倫理、影響民調公正性，黨中央應該立即將該民調單位排除委託列表外，嚴禁該單位執行本次初選民調。