快訊

事故現場旁燒電線被控滅證 東南水泥老總喊冤：誤會太大了

桌球／證實林昀儒採檢陽性 桌協秘書長：身體狀況正常

綠營屏縣長初選民調倒數4天 鍾佳濱籲調查嚴懲測試民調

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
參選民進黨屏東縣長初選的立委鍾佳濱今天說，近期有民眾反映接到來自不明民調公司的「測試民調」，詢問支持哪一位候選人。記者潘欣中／翻攝
參選民進黨屏東縣長初選的立委鍾佳濱今天說，近期有民眾反映接到來自不明民調公司的「測試民調」，詢問支持哪一位候選人。記者潘欣中／翻攝

民進黨中央定本月6、7、8日進行屏東縣長初選民調，3位參選人之一立委鍾佳濱今天說，近期有民眾反映接到來自不明民調公司的「測試民調」，詢問支持哪一位候選人，引起民眾質疑，為何在正式民調前會有「測試版本」，也擔心是有心人士假冒民調公司，欲藉此蒐集民眾的政治立場資訊，這樣的亂象已經嚴重妨害到初選的公正性，呼籲黨中央必須正視問題，介入調查並視情形予以嚴懲。

鍾佳濱表示，初選民調即將登場，但「假民調」現象卻已滿天飛：不只有特定民調公司配合候選人在新聞上炒作個人聲勢，或是以「黨內流出民調」名義散播不實民調數據，現在還出現了「假民調公司」謊稱是在進行正式民調前的測試。

他說，根據黨中央核定的民調規則，只會在6、7、8日三天正式民調，不會有任何測試版本。況且聲稱進行測試民調的單位也不明，民眾極可能擔心個人的政治立場被有心人士掌握，進而被「點油作記號」，影響回答民調電話的意願，屆時即便接到正式民調，也不敢透露自己的真意。

他表示，民眾若在正式民調日以外的時間接到自稱是測試民調的訪問，都應該保持警覺，甚至可以錄下存證。黨中央也必須立即展開調查以保障所有參選人的權益，並對外澄清無所謂的「測試民調」，避免選民被誤導。若發現有民調執行單位涉及配合媒體散播不實資訊，甚至謊稱是在進行測試，此行為已嚴重違反專業倫理、影響民調公正性，黨中央應該立即將該民調單位排除委託列表外，嚴禁該單位執行本次初選民調。

民調 鍾佳濱 屏東縣

延伸閱讀

綠屏東縣長初選爆「測試民調」鍾佳濱：民眾憂被查水表

屏東空汙連6年臭氧王 環盟呼籲縣長初選人正視空汙議題

民進黨屏東縣長初選激戰 最新民調他大幅領先藍營對手

綠營莊瑞雄揪捍衛屏東價值 鍾佳濱：對不起我們不一樣

相關新聞

大阿里山地區「螢」光點點 官方推薦景點大公開

時序步入4月，也宣告嘉義阿里山螢火蟲季正式開跑，今年春雨來得早且巧，梅山瑞里地區或阿里山部落、台18線沿線開始出現點點螢...

綠營屏縣長初選民調倒數4天 鍾佳濱籲調查嚴懲測試民調

民進黨中央定本月6、7、8日進行屏東縣長初選民調，3位參選人之一立委鍾佳濱今天說，近期有民眾反映接到來自不明民調公司的「...

南市增柴油車檢測據點 大客貨車檢測拿標章享優先放行

台南市環保局為便利轄內柴油車車主檢測排煙，原有南區及柳營區2處柴油車動力計，新增永康區「駿億汽車修理廠」及學甲區「吉林汽...

嘉竹崎年度盛事 真武廟帝爺公遶境 今晨5點發炮起駕

農曆三月初三是玄天上帝生日，嘉義縣竹崎鄉地方信仰中心真武廟，今上午5點在廟門前發炮起駕遶境。今年共13間友宮、近百人遣轎...

台南菜寮溪豪雨堤岸流失恐危及4千人 護岸改善動工

台南市佳里區菜寮溪堤防護岸去年8月因豪雨崩塌流失、危及附近居民4000多人生命財產安全，市府以年度災害準備金2900萬元...

兒童節「織女」傳愛 手作玩偶贈病童

星願社團慈善團體超過300名志工以針線縫製178隻手作玩偶，送給嘉義基督教醫院病童，使得暫時無法外出慶祝兒童節的孩子們喜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。