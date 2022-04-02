嘉竹崎年度盛事 真武廟帝爺公遶境 今晨5點發炮起駕

農曆三月初三是玄天上帝生日，嘉義縣竹崎鄉地方信仰中心真武廟，今上午5點在廟門前發炮起駕遶境。今年共13間友宮、近百人遣轎隨行，隊伍沿復金、龍山等村步行估近50公里，預計晚間9點回宮，明上午約8點辦祝壽大典。

每年竹崎真武廟遶境是地方盛事，信眾常於家門前擺鮮花素果夾道歡迎，往年廟方都會選在凌晨2、3點子時起駕，為不影響民眾安寧，去年起擇凌晨5點起駕。今年鄉內共13間宮廟出動轎子、陣頭相隨，隊伍近百人聲勢浩大。也有虔誠信眾準備600個蛋糕，要分給辛苦的工作人員。

廟方工作人員表示，今年遶境籌備已久，1個月前便有向縣政府遞交計畫書，詳列相關防疫規定，包含進出入實名制、工作人員需完整接種3劑疫苗、全程戴口罩等，確保遶境不會成為防疫破口。

廟方表示，今年遶境隊伍今天上午5點發炮起駕後，將延復金、龍山、內埔等村以徒步和搭車方式，遶行超過50公里，中午時分歇腳大坪頂何家宗祠。

地方文史工作者賴國華說，當初先民背了兩尊玄天上帝像來台，一尊現置真武廟，另一尊則落腳何家宗祠，每年遶境真武廟「帝爺公」必會探訪何家，讓兄弟敘舊。