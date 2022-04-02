台南菜寮溪豪雨堤岸流失恐危及4千人 護岸改善動工

台南市佳里區菜寮溪堤防護岸去年8月因豪雨崩塌流失、危及附近居民4000多人生命財產安全，市府以年度災害準備金2900萬元、先改善左岸約900公尺護岸，預計年底前完工，可降低潰堤及區域淹水風險。

水利局表示，佳里區菜寮溪排水是將軍溪排水上游支線，鄰近營頂里、興化里、海澄里、六安里、民安里等重要聚落；在市道176線菜寮橋及南51線菜寮二號橋下游段土堤去年8月豪雨時護岸坡腳土方流失、沿線數處坡面崩落，經評估「未緊急補強恐掏空加劇，將造成民眾生命財產嚴重損失」。

水利局說，市長黃偉哲立即指示水利局利用鋼板樁等措施局部加固約200公尺，並於當月完成搶修搶險工作，有效防止災損擴大、豪雨災後責成水利局全面檢討菜寮溪護岸穩定性，經整體評估後，計畫優先施作左岸約900公尺護岸基礎，為加速復原生態環境，新建護岸斷面採用低水護岸型式並打設6公尺基樁加強基礎擋土，坡面覆蓋抗沖蝕網以利植披復育也防止掏刷。

全案歷經設計、管線及橋梁協調、及公開招標等程序2月決標、3月公告開工，預計年底前完工，預期可保障4千多人免受淹水之苦，同時也穩固菜寮橋、菜寮二號橋等重要交通要道橋梁安全。