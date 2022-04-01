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國定古蹟赤崁樓整修 文昌閣百年魁星爺移置安座海神廟

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
為配合進行國定古蹟赤崁樓文昌閣整修，台南市文化局今天進行魁星爺移置海神廟安座儀式。圖／文化局提供
為配合進行國定古蹟赤崁樓文昌閣整修，台南市文化局今天進行魁星爺移置海神廟安座儀式。圖／文化局提供

為配合國定古蹟赤崁樓文昌閣整修，台南市政府文化局今進行魁星爺移置海神廟安座儀式。在移置作業時，請示魁星爺相關工作，例如移置日期、時間、地點、寄爐、小法清壇、迎請香爐等事項，前後共9次魁星爺都是一次聖筊同意，且移出神龕下文昌閣，樓梯樑柱轉角的移動空間尺寸剛好相符，使魁星爺神像得以順利移置海神廟，參與者莫不稱奇。

文化局表示由於發現表面起翹剝落及蟲蛀的現象，因此委託古物修復師周志明進行檢視、物理性清潔及移置作業，並且由文史工作者鄭道聰老師進行採訪、調查古物相關資料及安座儀式。

文化局表示，魁星爺前次整修是1992年，訪問原修復者國華佛俱店黃明仁師傅表示，當時整修時已經發現神像有白蟻蛀蝕的情形，雖然有除蟲，但經過30年，不知現況如何，這個訊息使工作團隊經過3次評估，規劃移動安置作業的步驟。

文化局表示文昌閣魁星爺經清潔包裝之後已安全移置海神廟，民眾可前往參拜，尤其是考期已屆，學子可前往祈求神明庇佑，而且可更近距離觀賞魁星爺神像的雕刻工藝，文化局則會更進一步進行魁星爺神像後續修復的工作，以恢復神像往昔風采。

根據文獻魁星爺安座年代可推至文昌閣創建之時，約在光緒12年（西元1886年），在1895年日人入台時在此設衛戍醫院，明治40年（1907年）9月18日，日日新報有報導赤崁樓發現魁星爺的新聞，原先日本統治之時，台人將魁星爺藏於壁板之中，被軍醫院長都築氏發現請出，並撫其神像歌曰「十餘年冤與罪都忘卻於今日的歡喜中」、「即使沒有眼球也能躍出神雷」，即說明魁星爺面相不怒自威拂掃四方，與今日神像的威儀面容相符。

為配合進行國定古蹟赤崁樓文昌閣整修，台南市文化局今天進行魁星爺移置海神廟安座儀式。圖／文化局提供
為配合進行國定古蹟赤崁樓文昌閣整修，台南市文化局今天進行魁星爺移置海神廟安座儀式。圖／文化局提供
魁星爺移出神龕下文昌閣，樓梯樑柱轉角的移動空間尺寸剛好相符。圖／文化局提供
魁星爺移出神龕下文昌閣，樓梯樑柱轉角的移動空間尺寸剛好相符。圖／文化局提供
為配合進行國定古蹟赤崁樓文昌閣整修，台南市文化局今天進行魁星爺移置海神廟安座儀式。圖／文化局提供
為配合進行國定古蹟赤崁樓文昌閣整修，台南市文化局今天進行魁星爺移置海神廟安座儀式。圖／文化局提供
明治40年（1907）9月18日，日日新報第2814號有報導赤崁樓發現魁星爺的新聞。圖／文化局提供
明治40年（1907）9月18日，日日新報第2814號有報導赤崁樓發現魁星爺的新聞。圖／文化局提供

文化局 文史工作者

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