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台南歸仁區公所成立行善團 兒童節前辦親子公益活動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁區公所成立行善團，兒童節前舉辦親子公益活動。記者周宗禎／攝影
台南歸仁區公所成立行善團，兒童節前舉辦親子公益活動。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區行善團下午舉辦「歡樂童心 歸仁有愛」兒童節公益活動，集結善心人士、企業及在地店家愛心規畫內容、熱鬧活動一直到傍晚，希望兒童節前夕帶給弱勢兒童歡樂回憶、「營造親子溫馨互動及家庭幸福的氛圍」。

活動先在多米文化廣場歸仁店封館進行，市長黃偉哲太太劉育菁到場參與，因最近地震停電頻傳，劉育菁以防震及綠能兩個議題，利用繪本淺顯易懂方式解說，讓小朋友了解並學習到防災及節能的知識。

劉育菁表示，感謝各界的愛心，也謝謝區公所規畫這有意義的活動，希望小朋友開心在活動中深求知識、啓發閱讀興趣，要用功學習，設定目標，為夢想努力，為自己的未來做好充分的準備。

說故事界達人沈采蓉以「拼被人送的禮」做為故事主題，以生動表情肢體動作，吸引小朋友專注聆聽，即興與小朋友互動，並提供有獎徵答禮物，小朋友踴躍搶答現場氣氛熱絡。

歸仁行善團準備價值1千元圖書禮券，讓小朋友選購自己需要的文具、圖書，多米負責人張斌準備小禮袋送給到場小朋友；國際獅子會加贈明新食品禮券及物資，要讓小朋友開心歡度兒童節。

活動隨後移至麥當勞歸仁店，店內工作人員帶領大家洗手舞、闖關等親子同樂互動遊戲，並提供餐點，公所也藉機宣導防災防疫資訊，提醒大家做好防災疫。

歸仁區長魏文貴表示，去年到任後發起幫助弱勢的行善團，希望大家公私協力、挹注更多力量來造福需要被關心的民眾，這次活動非常謝謝多米文化廣場歸仁店、麥當勞台南歸仁店提供場地、贈送小禮物，讓活動順利，也感謝行善團各團員的付出與支持，透過公私協力集結各方資源，提供更多元的服務與協助，讓弱勢族群都能感受到社會的愛與溫暖。

台南歸仁區公所成立行善團，兒童節前舉辦親子公益活動。記者周宗禎／攝影
台南歸仁區公所成立行善團，兒童節前舉辦親子公益活動。記者周宗禎／攝影
台南歸仁區公所成立行善團，兒童節前舉辦親子公益活動。記者周宗禎／攝影
台南歸仁區公所成立行善團，兒童節前舉辦親子公益活動。記者周宗禎／攝影

兒童節 麥當勞 台南

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