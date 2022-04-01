嘉義市警局舉行跟騷法大誓師 向性別暴力說不
「跟蹤騷擾防制法」將於今年6月1日施行，嘉義市警局今天下午邀請嘉義市長黃敏惠與嘉義地檢署檢察長張曉雯、嘉義地院院長胡文傑等人於市警局舉行誓師，以表演舞蹈、戲劇方式，共同喚起社會大眾重視跟蹤騷擾的議題，勇敢向性別暴力說「NO」!
市長黃敏惠表示，今天結合司法、警政、市府等各單位大誓師讓大家知道當遇到跟蹤騷擾的困擾、危險時，請要勇敢的表達，周遭的人也要盡快協助；人人有免於恐懼的自由，這是憲法給予大家的保障，希望做好社會安全網，讓每個人都能真正的幸福快樂。
檢察長張曉雯表示，跟蹤騷擾防治法將於今年6月1日施行，嘉義地檢署因應這部法令做了非常多的宣導，希望透過這法律將社會安全網做得更好，成為宜居的城市，也希望全民能遵守這部新修訂的法律。
市警局表示，跟蹤騷擾行為因為具有高發生率、高恐懼性、高危險性、高傷害性等4高特徵，聯合國已經將其與性侵害、家庭暴力同列為全球婦女人身安全三大威脅，藉由這次活動與來賓共同攜手合作，打造拒絕跟蹤騷擾綿密的防治網絡，深具寓意。另外，為因應可能發生之重大跟蹤騷擾事件，邀請嘉義地檢署及整合警察局、社會處、教育處、衛生局等網絡單位，成立緊急應變小組，以利後續疑義個案及高危機個案的即時處理。
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