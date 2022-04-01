嘉義市警局舉行跟騷法大誓師 向性別暴力說不

「跟蹤騷擾防制法」將於今年6月1日施行，嘉義市警局今天下午邀請嘉義市長黃敏惠與嘉義地檢署檢察長張曉雯、嘉義地院院長胡文傑等人於市警局舉行誓師，以表演舞蹈、戲劇方式，共同喚起社會大眾重視跟蹤騷擾的議題，勇敢向性別暴力說「NO」!

市長黃敏惠表示，今天結合司法、警政、市府等各單位大誓師讓大家知道當遇到跟蹤騷擾的困擾、危險時，請要勇敢的表達，周遭的人也要盡快協助；人人有免於恐懼的自由，這是憲法給予大家的保障，希望做好社會安全網，讓每個人都能真正的幸福快樂。

檢察長張曉雯表示，跟蹤騷擾防治法將於今年6月1日施行，嘉義地檢署因應這部法令做了非常多的宣導，希望透過這法律將社會安全網做得更好，成為宜居的城市，也希望全民能遵守這部新修訂的法律。