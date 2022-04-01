斗六龍潭社區改建無障礙廁所 讓長輩有尊嚴的生活

龍潭社區活動中心1984年完工，為早期托兒所改建，至今使用38年，內部許多設備及廁所老舊不堪使用，再加上龍潭里老年人口逐漸增加，需增設無障礙廁所。經斗六市公所估算約需240萬元，整修原有廁所、改建無障礙廁所、改善地坪、更新門窗燈具風扇、維修電動捲門，提供社區鄉親更安全無障礙的環境。

斗六市公所社會課長張月秋說，活動中心前身是托兒所，廁所以兒童尺寸打造，長輩使用不便多年。且蹲式馬桶對長者不友善，長輩如廁頻率高，膝蓋又不好，每次在狹窄空間中如廁，對長輩都是折磨。

龍潭社區發展協會理事長洪煥月說，活動中心使用頻率高，每天都有長青食堂長輩用餐，晚上也有瑜伽、二胡、土風舞、太極拳等社團活動借用場地，有時電動捲門故障會無法進入。