台灣天目第一人江有庭 40年首個展在台南這座古蹟登場

台南市東區索卡藝術離塵空間邀請有「台灣天目第一人」江有庭大師舉辦個展，4月2日開幕展到24日。江有庭投身40年精準掌握天目燒藝，發掘藏在黑釉中的色彩，取名「藏色天目」，2011年獲總統親頒台灣之光，也獲湖南衛視拍攝「了不起的匠人」全亞洲才20人，江有庭長期在三芝山上創作，這次是江有庭40年來首次個展，也是首度與當代藝廊合作，相當難得。

策展人許耿修表示，在日本慕府時代曾有「一個天目盞可以換一座城池！」的說法，也是志玲姐姐最愛的天目茶碗，是因林志玲曾幫湖南衛視「了不起的匠人」拍攝宣導片，就是介紹江有庭，頂尖的天目茶碗相當珍貴稀少、一碗難求，吸引台灣、日本、中國多位藏家爭相登門拜訪收藏。這次展出40多件作品，最貴一個茶碗近百萬元，已被收藏。

江有庭國立藝專西畫組畢業，在課堂上因老師上釉藥課，介紹一組日本發表的配方，進而投入陶工近40年，精準掌控天目燒藝，發掘出千年藏於黑釉中的色彩，命名為「藏色天目」。黑是所有的顏色的總合但以前藏而未顯，江有庭將黑釉中的色彩燒出來，以前的天目茶碗多是黑色、咖啡、黃色或紫色，江有庭掌握天目四大美學「紋樣、顏色、光澤、彩金」，在1300多度高溫燒製淬鍊出光彩耀動，就如同把黑白照變成彩色照。

許耿修說，天目茶碗起源於唐宋時期，受到宋代權貴文人推崇，是鬥茶文化中最重要的茶器。由僧侶傳入日本，後成為日本國寶級的藝品。宋代後天目茶碗一度沈寂，江有庭將失傳的工藝再次回到榮光，他的藏色天目掀起一場世界性的陶瓷革命。

江有庭於4月2日周六至24日在離麈藝術空間（市定古蹟「原臺南州立農事試驗場宿舍群」場長宿舍委外經營）舉辦個展，2日下午3點將舉辦江有庭《無為法的藝術 》講座，老師製陶近40年，首次舉辦個展就在台南，非常難得！離麈藝術空間住址：台南市東區府東街21巷2號。