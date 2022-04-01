快訊

連假前出包！台電送電異常害列車臨停 高鐵回應了

打造藝術兼冒險體驗地景遊戲場 朴子藝術公園再造動工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮。圖／嘉縣府提供

嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮，新增兒童遊戲場，規畫地景沙坑滑梯區等設施，滿足各年齡層兒童溜鑽爬等空間，成為特色兼具冒險活動體驗地景遊戲場，今年底完工開放。

縣長翁章梁、朴子市長吳品叡、縣議會副議長陳怡岳等民表及地方人土，參與動土儀式，翁章梁說，藝術公園是朴子及海區鄉鎮腹地較大公園，使用率高，整體環境設施老舊，縣府編列8千萬元改造，感謝議會支持，經近1年籌畫，與地方溝通討論、民調，邀專家學者提供意見，未來藝術公園串連東石國中、水道頭文化聚落成為休閒、遊憩空間，呈現嶄新面貌。

原公園缺乏大型開放空間，改造後將創造美術館館前廣場，做戶外延伸創作，導入參與式博物館，提供裝置藝術創作場地，假日或節慶籌辦藝文、小農市集等活動多元使用，改善植生環境、適度疏伐修剪植栽引入光線通風，配合土壤透氣及透水保水改善，以永續生態提升植生環境；重新規畫步道，留設大面積自然草坪活動區，滿足親子球類、飛盤、大地團康、野餐活動。

公園左側新增兒童遊戲場，規畫地景沙坑滑梯區、大型攀爬區、平衡木、各種類型鞦韆、體健設施，滿足各年齡層兒童溜鑽爬等空間；藝術公園現況樹蔭成群，有日本神社，為鎮守東石郡的神社，富歷史意義，盤點公園重要人文自然景觀，如樹林、生態溝渠、神社遺址等，由既有公園綠地改善為契機，加上緊鄰東石國中結合空間機能、設計意象等改善策略，提升場域身心靈觸感。

同時，藉疏理公園空間、尊重歷史場所、整合美術館、日常市民運動遊戲空間及水環境等議題，以親子遊憩、生態環境、藝文展演等3大主軸做發展願景。

嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮，以親子遊憩、生態環境、藝文展演等3大主軸做發展願景。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮，以親子遊憩、生態環境、藝文展演等3大主軸做發展願景。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮。圖／嘉縣府提供

朴子 東石 美術館

延伸閱讀

嘉縣救護車全面配置心電圖機 提高急救成功率

嘉縣高風險裕民橋改建通樂 助地方繁榮發展

獲中央全額補助7千多萬 嘉義縣中埔要道裕民橋今通車

「水溝通了較不會淹水」 翁章梁與近百縣民一起清水溝

相關新聞

台南言論自由日10周年 「湯德章大道1號」揭牌

台南市言論自由日系列活動邁入第10年，台南市府將台灣文學館前道路定名為湯德章大道，市長黃偉哲、鄭南榕基金會董事長許景河、...

租屋補貼加碼台南市估4萬戶受惠 未成年子女多可領越多

為減輕民眾租屋負擔，行政院通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，透過「戶數加碼」與「金額加碼」以減輕租屋族租金壓力。「...

台南特色公園滿意度低？ 工務局：今年再開放4座

兒童節前夕，由台南家長成立的網路社團「台南也要特色公園」，今天發表近期自主發起「台南特色公園滿意度調查」。彙集724位台...

議員評鑑被列「待觀察」謝龍介反擊：批評的人做了什麼

代表國民黨參選台南市長的市議員謝龍介，最近被台南議會監督聯盟評鑑為「待觀察名單」，今天提出反擊「這些批評的人，拿什麼來跟...

台南鳳梨銷日 黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨

台南鳳梨進入產季主產區已採收約三分之一，楠西福農果菜運銷合作社首櫃外銷日本鳳梨近16.8公噸今天封櫃出貨；市長黃偉哲到合...

台南仁德滯洪池畔花旗木盛開 桃紅陣雨步道美麗如織

春天百花開，台南仁德滯洪池北池堤岸、中華醫事科技大認養的花旗木盛開；綿延300公尺花旗木步道，桃紅花朵開滿枝頭，吸引聞訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。