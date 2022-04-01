打造藝術兼冒險體驗地景遊戲場 朴子藝術公園再造動工

嘉義縣朴子市藝術公園整體再造暨周邊休憩空間串連工程，上午舉行動土典禮，新增兒童遊戲場，規畫地景沙坑滑梯區等設施，滿足各年齡層兒童溜鑽爬等空間，成為特色兼具冒險活動體驗地景遊戲場，今年底完工開放。

縣長翁章梁、朴子市長吳品叡、縣議會副議長陳怡岳等民表及地方人土，參與動土儀式，翁章梁說，藝術公園是朴子及海區鄉鎮腹地較大公園，使用率高，整體環境設施老舊，縣府編列8千萬元改造，感謝議會支持，經近1年籌畫，與地方溝通討論、民調，邀專家學者提供意見，未來藝術公園串連東石國中、水道頭文化聚落成為休閒、遊憩空間，呈現嶄新面貌。

原公園缺乏大型開放空間，改造後將創造美術館館前廣場，做戶外延伸創作，導入參與式博物館，提供裝置藝術創作場地，假日或節慶籌辦藝文、小農市集等活動多元使用，改善植生環境、適度疏伐修剪植栽引入光線通風，配合土壤透氣及透水保水改善，以永續生態提升植生環境；重新規畫步道，留設大面積自然草坪活動區，滿足親子球類、飛盤、大地團康、野餐活動。

公園左側新增兒童遊戲場，規畫地景沙坑滑梯區、大型攀爬區、平衡木、各種類型鞦韆、體健設施，滿足各年齡層兒童溜鑽爬等空間；藝術公園現況樹蔭成群，有日本神社，為鎮守東石郡的神社，富歷史意義，盤點公園重要人文自然景觀，如樹林、生態溝渠、神社遺址等，由既有公園綠地改善為契機，加上緊鄰東石國中結合空間機能、設計意象等改善策略，提升場域身心靈觸感。