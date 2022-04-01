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台南言論自由日10周年 「湯德章大道1號」揭牌

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台文館新址更名為湯德章大道1號，邀請鄭南榕基金會董事長許景河（由左至右）、終身志工葉菊蘭、湯德章家屬湯聰模，及市長黃偉哲、基金會董事鄭竹梅共同見證。記者邵心杰／攝影
台文館新址更名為湯德章大道1號，邀請鄭南榕基金會董事長許景河（由左至右）、終身志工葉菊蘭、湯德章家屬湯聰模，及市長黃偉哲、基金會董事鄭竹梅共同見證。記者邵心杰／攝影

台南言論自由日系列活動邁入第10年，台南市府將台灣文學館前道路定名為湯德章大道，市長黃偉哲、鄭南榕基金會董事長許景河、終身志工葉菊蘭及湯德章家屬湯聰模等人共同為台文館新址更名為「湯德章大道1號」揭牌，黃偉哲感謝大家共同見證台南追求轉型正義重要的一步。

黃偉哲說，台南追求轉型正義的腳步，是一棒接一棒，一步接一步，2012年賴前市長將4月7日訂為言論自由日，2014年市府前面道路定名為南榕大道，今天台灣文學館前道路定名為湯德章大道，台灣文學館則成為湯德章大道1號，是非常有意義的，也是見證追求民主、追求自由、追求正義，是一步一步一腳印來進行。

他表示，湯德章大道1號的門牌是用日式的麻葉圖騰為意象，象徵其堅韌的生命力，台南是台灣第一個都市，在台灣的民主歷史上也有特殊意義，不管是南榕大道，或是湯德章大道，都是民眾心目中通往自由，通往民主的一個大道。

他以俄烏戰爭為例，指烏克蘭、俄羅斯都說是斯拉夫的兄弟，但因戰爭為了領土術可以把自己有血緣的兄弟踐踏到這個程度；很多人說是說兄弟，但所使用的手段根本就不是一個人尊嚴在做的。

今年台南言論自由日系列活動以「我主張—正義與勇氣之路」為主題，結合台文館新址更名為湯德章大道1號揭牌儀式，邀請鄭南榕基金會董事長許景河、終身志工葉菊蘭及湯德章家屬湯聰模等人，見證台南轉型正義的里程碑。

台南市府將台灣文學館前道路定名為湯德章大道，市長黃偉哲等人共同為台文館新址更名為「湯德章大道1號」揭牌。記者邵心杰／攝影
台南市府將台灣文學館前道路定名為湯德章大道，市長黃偉哲等人共同為台文館新址更名為「湯德章大道1號」揭牌。記者邵心杰／攝影

台南 轉型正義 言論自由日

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