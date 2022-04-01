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租屋補貼加碼台南市估4萬戶受惠 未成年子女多可領越多

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲在臉書分享行政院擴大租金補貼政策。圖／取自黃偉哲臉書
黃偉哲在臉書分享行政院擴大租金補貼政策。圖／取自黃偉哲臉書

為減輕民眾租屋負擔，行政院通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，透過「戶數加碼」與「金額加碼」以減輕租屋族租金壓力。「戶數加碼」從12萬戶加碼至50萬戶；「金額加碼」針對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的從1.2倍提至1.8倍；並放寬每人每月平均所得標準從低於最低生活費2.5倍拉高至3倍，台南市府表示預計台南市受惠將達4萬戶。

市長黃偉哲表示，內政部預計7月1日至8月31日開放線上申請，台南市更進一步服務民眾，將於各區公所設置單一窗口協助民眾申請。加碼後租金補貼最高級距從現今4000元可提高至7200元，審查資格每人每月平均所得標準3萬5575元放寬至4萬3690元，此次申請租金補貼程序簡便，請有需求租屋者不要錯過。

市府都發局長莊德樑表示，此次金額加碼對象包括初入社會青年、新婚家庭、育有未成年子女（含胎兒）家庭、經濟或社會弱勢。台南市未滿35歲的單身青年從原領2200元調高至2640元；結婚2年內的新婚家庭從原領3600元調高至4680元。

另育有未成年子女（含胎兒）家庭，原本不論子女人數多寡均統一補貼3600元，現則按生育人數提高補貼金額，亦即生愈多就會補貼愈多；經濟弱勢從原領4000元調高至5600元，社會弱勢則從原領3600元調高為4320元，請租屋族於6月底務必留意公告的受理申請資訊，今年7月起開放申請。

台南 租金補貼

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