台南特色公園滿意度低？ 工務局：今年再開放4座

兒童節前夕，由台南家長成立的網路社團「台南也要特色公園」，今天發表近期自主發起「台南特色公園滿意度調查」。彙集724位台南家長與1千多名孩子的心聲，整體對特色公園的正面評價為14%，負面評價卻高達83%。最常見的負面評價有「遊戲場環境友善不足（如腹地太小、缺乏遮蔭、欠缺維護）」以及「遊戲不夠豐富多元」等，多位出席市議員也認為，相比屏東縣已投入5億多元，台南市投入預算才2億多、經費及改善速度、公民參與度還不夠，會持續監督。

台南市府工務局表示，近3年已規畫闢建25座特色遊戲場域，總計投入2億餘元，13座已完工，3座施工中，9座規畫中，今年將陸續開放公61健康市場公園、永康公3公園特色遊戲場、南區灣裡人工濕地公園特色遊戲場，及溪南示範型港濱歷史公園深海歷險趣遊戲場等4座特色遊戲場，規劃設計案也都會邀請專家學者、特公盟代表及四大家長團體代表來共同參與，期以確實達到滿足民眾及孩童想要的特色遊戲場。

家長代表林依瑩表示，台南家長網路社團「台南也要特色公園」，長期關注台南兒童遊戲場發展。為提供台南市政府更貼近民意的施政建議，近期在網路發起為期2周的「台南特色公園滿意度調查」。調查結果滿分10分的調查中，市民較肯定台南市府對於遊戲場安全性的重視（5.3分），但是對於「建設速度」（3.2分）、「遊戲場設計」（3.6分)、「傾聽孩子心聲」(3.7分）、「重視程度」(3.8分)，普遍表示不滿意。

今天出席家長來自市區、新營、麻豆、善化等，認為對比屏東、雙北、桃園、甚至鄰近嘉義與高雄等地的特色公園發展速度，市民對台南公園遊戲場仍感到失望。「台南也要特色公園」社團家長提出三大訴求：兒童遊戲場工程預算要提高並有效分配、遊戲場審議要完整參與、跨局處遊戲場總顧問機制要建立，九合一選舉即將於年底舉辦之際，呼籲台南市長參選人注重兒童遊戲權及公民審議權！

出席市議員林易瑩指出，過往其曾就公園遮蔭、遊具安全及特色、設施修繕更新、公廁環境等議題進行質詢，也要求在相關討論上，應加入公民團體的參與；沈震東也說，建議市府參考親子悠遊館的設立模式，成立「特色公園訪視輔導團」，廣納家長與兒童的期待，讓台南的特色公園都有不同的設計規劃和主題，成為真正的「特色公園」。