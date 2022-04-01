議員評鑑被列「待觀察」謝龍介反擊：批評的人做了什麼

代表國民黨參選台南市長的市議員謝龍介，最近被台南議會監督聯盟評鑑為「待觀察名單」，今天提出反擊「這些批評的人，拿什麼來跟我比，質詢強力監督大砲的火力，不是像談橡皮筋計算次數，只會抹黑，只是領執照的網軍流氓。」

謝龍介說他擔任民意代表20年，以4項標準要求自己。

一、強力監督。不論是台南市長許添財或賴清德市長，監督的重點是切中要害，重砲出擊，不是射橡皮筋，計較次數。批評的朋友請問這些年，你們可曾檢討過台南市政？監督過台南市長？

二、協助基層。他手中沒有行政權力，靠著自己的知名度與影響力，想盡辦法幫助農民。從虱目魚，到香蕉鳳梨，從水裡游的，到樹上長的，我都推銷過。也承蒙對岸廠商支持，幾次大力採購台灣農產品，紓解台灣農民的燃眉之急。

批評的朋友們，請問這些年，你們幫忙賣過哪一種農產品？幫過農民什麼事？

三、深耕本土。我大力推廣台語文化，透過布袋戲表演，透過吟唱詩詞，透過政治評論，展現台語之美，原來可以應用在生活的所有面向。怕有不足錯誤，也隨身攜帶不同版本的台語辭典，三不五時還與許多大師書信往來，溝通切磋。批評的朋友們，請問這些年，你們對推廣台語有什麼努力？對本土文化有什麼貢獻？

四、扶助弱勢。我長期辦理各種捐贈，尤其近兩年疫情嚴重，讓許多原本就過得比較辛苦的百姓更加辛苦，更需要幫助。我也想請教批評的朋友們，面對最底層、最困苦的弱勢，你們做過什麼？

謝龍介說，所有的機構民調，組織評鑑，我都會做為參考，但人生在世，做人處事，都還要過自己良心這關，我把這些年的工作向大家報告，全體國人，台南市民，都是我的評鑑人。

台南議會觀察聯盟昨在臉書公布南市議會本屆議員第六次定期會議員評鑑結果，共有13位待觀察議員名單，無黨籍占6位、國民黨籍5位、民進黨籍2位。將代表國民黨參選台南市長的市議員謝龍介因出席率低，未達60分及格門檻，也被列為待觀察議員名單；連日來引起不少市議員參選人猛批，民進黨立委林俊憲也批謝龍介排名低代表連議會開會都不來，恐怕是整日忙著準備市長選舉，棄工作於不顧。