快訊

為提升篩檢量能 指揮中心啟動「池化方式」核酸篩檢

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

台南規劃闢建25座特色公園 投入經費逾2億元

中央社 / 台南1日電

為打造親子友善環境，台南市政府積極開發特色公園遊樂場，近3年已規劃25座，預定投入經費逾2億元，目前13座完工，3座施工中、9座規劃。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，開發特色公園遊樂場除將現有公園遊具汰舊換新，同時擴大預算開發公園計畫用地，近3年規劃闢建25座特色遊戲場域，總計投入新台幣2億857萬元打造特色遊戲場。

依工務局公園管理科數據，其中13座已完工，3座施工中，9座規劃中，今年將陸續開放公61健康市場公園、永康公3公園特色遊戲場、南區灣裡人工濕地公園特色遊戲場，及溪南示範型港濱歷史公園深海歷險趣遊戲場等4座特色遊戲場。

另外，溪北地區鹽水區公20公園共融遊戲場開闢案，正辦理細部設計；麻豆、學甲、柳營、關廟也也進入規劃設計階段。大台南東、北等區也逐步提供兒童更多樣不同體驗的遊樂設施。

工務局表示，目前規劃設計案也都會邀請專家學者、還我特色公園行動聯盟代表，以及四大家長團體代表共同參與，期以確實達到滿足民眾及孩童想要的特色遊戲場。

工務局新聞稿說明，為考量打造真正符合地方居民期待的公園特色遊戲場，針對新開發的港濱歷史公園及鹽水區公20特色公園，市府採開放態度辦理多場工作坊活動，邀請家長、孩童與專家們共同參與，做出最貼近民心方案進行規劃設計，港濱歷史公園即將完成，屆時歡迎各界見證市府努力與成果。

台南 濕地公園

延伸閱讀

森林狂想曲的兒童新樂園 屏縣高樹鄉特色遊具場啟用

高市立體綠化屋頂花園補助起跑 月底截止

台1線與台南永康工業區「膏藥路」終「路平」 騎士稱慶

屏東枋寮特色遊戲場啟用 白沙、漁網意象濃濃海洋風

相關新聞

陳水扁命名竟是戶政所誤將「隨便」聽成「水扁」？

前總統陳水扁今天指出，他的名字在作家苦苓書中被提及，當年家人去戶政事務所申報新生兒出生登記，被問小孩叫什麼名字，扁媽一下...

台南仁德滯洪池畔花旗木盛開 桃紅陣雨步道美麗如織

春天百花開，台南仁德滯洪池北池堤岸、中華醫事科技大認養的花旗木盛開；綿延300公尺花旗木步道，桃紅花朵開滿枝頭，吸引聞訊...

斥資1.3億搶救歷史！台南刑務所木造建築群今啟動修復

位於南市中西區蛋黃區的蛋黃核心地帶，「原台南刑務所木造建築群」因使用需求過度增建與裝修，導致古蹟損壞劣化嚴重。台南市政府...

台南鳳梨銷日 黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨

台南鳳梨進入產季主產區已採收約三分之一，楠西福農果菜運銷合作社首櫃外銷日本鳳梨近16.8公噸今天封櫃出貨；市長黃偉哲到合...

清明節好停車 台南市路邊停車格停止收費一天

清明掃墓好停車，4月5日當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。同時，交通局南門路繳費服務處暫停服務1...

台1線與台南永康工業區「膏藥路」終「路平」 騎士稱慶

台1線與台南市永康工業區主要道路王行路大型車出入頻繁，重壓路面經常嚴重龜裂、凹陷，一補再補也被機車族形容是「膏藥路」，路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。