台南鳳梨銷日 黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨

台南鳳梨進入產季主產區已採收約三分之一，楠西福農果菜運銷合作社首櫃外銷日本鳳梨近16.8公噸今天封櫃出貨；市長黃偉哲到合作社參與封櫃儀式。黃偉哲表示，台灣鳳梨去年獲日本市場好評，今年全國外銷量預估將由2萬8000噸增加到3萬噸，台南鳳梨也順利外銷，農民收益可望增加。

黃偉哲表示，今年全國鳳梨產量大概少了1%，不過外銷數量增加；去年氣候乾旱，今年氣候比去年好，雨水足夠，鳳梨品質、甜度跟果粒大小還蠻適中，預期外銷日本會增加，還要多開發韓國、香港外銷，謝謝福農為外銷打拚。

福農廠長李泰毅表示，去年福農外銷鳳梨量約近4千噸，今年也預計外銷數量相當，今天首櫃有1680箱，每箱10公斤約16.8公噸，目前產區鳳梨三分之一量出來，還有三分之二待收成，將陸續打開外銷通路。

黃偉哲指出，未來將開闢韓國市場並持續強化鳳梨對香港外銷。因外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷、確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，顯示台南鳳梨品質、衛生安全讓日本消費者有信心，農民辛勤栽種味美質優的台南鳳梨獲得國際肯定。