快訊

為提升篩檢量能 指揮中心啟動「池化方式」核酸篩檢

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南鳳梨銷日 黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南鳳梨銷日，黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨銷日，黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨。記者周宗禎／攝影

台南鳳梨進入產季主產區已採收約三分之一，楠西福農果菜運銷合作社首櫃外銷日本鳳梨近16.8公噸今天封櫃出貨；市長黃偉哲到合作社參與封櫃儀式。黃偉哲表示，台灣鳳梨去年獲日本市場好評，今年全國外銷量預估將由2萬8000噸增加到3萬噸，台南鳳梨也順利外銷，農民收益可望增加。

黃偉哲表示，今年全國鳳梨產量大概少了1%，不過外銷數量增加；去年氣候乾旱，今年氣候比去年好，雨水足夠，鳳梨品質、甜度跟果粒大小還蠻適中，預期外銷日本會增加，還要多開發韓國、香港外銷，謝謝福農為外銷打拚。

福農廠長李泰毅表示，去年福農外銷鳳梨量約近4千噸，今年也預計外銷數量相當，今天首櫃有1680箱，每箱10公斤約16.8公噸，目前產區鳳梨三分之一量出來，還有三分之二待收成，將陸續打開外銷通路。

黃偉哲指出，未來將開闢韓國市場並持續強化鳳梨對香港外銷。因外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷、確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，顯示台南鳳梨品質、衛生安全讓日本消費者有信心，農民辛勤栽種味美質優的台南鳳梨獲得國際肯定。

農業局長李建裕表示，台南鳳梨從4月進入盛產期，市府今年結合全聯福利中心，推廣產銷履歷台南鳳梨，也與大苑子茶飲、福和生鮮等商家推出冷壓飲品及截切水果盒，便利消費者品嚐。電商通路如東森購物、郵政商城等也陸續上架，農業局並輔導轄內農會及合作社場推廣鳳梨禮盒；歡迎查詢農業局網站 https://reurl.cc/OpZ7Gv ，踴躍訂購，品嘗當季美味台南鳳梨。

台南鳳梨銷日，黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨銷日，黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨銷日，黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨。記者周宗禎／攝影
台南鳳梨銷日，黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨。記者周宗禎／攝影

鳳梨 台南 日本

延伸閱讀

台南鳳梨外銷日本 首批16.8公噸包裝封櫃

斥資1.3億搶救歷史！台南刑務所木造建築群今啟動修復

見證司法獄政發展 日治台南刑務所建築群修復動土

首長談施政／痛苦會過去、美好會留下 黃偉哲：盼站巨人肩膀做更多

相關新聞

陳水扁命名竟是戶政所誤將「隨便」聽成「水扁」？

前總統陳水扁今天指出，他的名字在作家苦苓書中被提及，當年家人去戶政事務所申報新生兒出生登記，被問小孩叫什麼名字，扁媽一下...

台南仁德滯洪池畔花旗木盛開 桃紅陣雨步道美麗如織

春天百花開，台南仁德滯洪池北池堤岸、中華醫事科技大認養的花旗木盛開；綿延300公尺花旗木步道，桃紅花朵開滿枝頭，吸引聞訊...

斥資1.3億搶救歷史！台南刑務所木造建築群今啟動修復

位於南市中西區蛋黃區的蛋黃核心地帶，「原台南刑務所木造建築群」因使用需求過度增建與裝修，導致古蹟損壞劣化嚴重。台南市政府...

台南鳳梨銷日 黃偉哲見證楠西福農運銷合作社首櫃出貨

台南鳳梨進入產季主產區已採收約三分之一，楠西福農果菜運銷合作社首櫃外銷日本鳳梨近16.8公噸今天封櫃出貨；市長黃偉哲到合...

清明節好停車 台南市路邊停車格停止收費一天

清明掃墓好停車，4月5日當天台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費1日。同時，交通局南門路繳費服務處暫停服務1...

台1線與台南永康工業區「膏藥路」終「路平」 騎士稱慶

台1線與台南市永康工業區主要道路王行路大型車出入頻繁，重壓路面經常嚴重龜裂、凹陷，一補再補也被機車族形容是「膏藥路」，路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。