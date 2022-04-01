台南仁德滯洪池畔花旗木盛開 桃紅陣雨步道美麗如織

春天百花開，台南仁德滯洪池北池堤岸、中華醫事科技大認養的花旗木盛開；綿延300公尺花旗木步道，桃紅花朵開滿枝頭，吸引聞訊民眾賞花。校長孫逸民今天擔任導覽員，歡迎大家單車悠遊桃紅花道。

孫逸民說，清明連續假是最佳的賞花時刻，愛花民眾不妨把握，也提醒大家，一旁有疏洪排水浚道工程，賞花要留意安全。

仁德滯洪池與中華醫大相鄰，是師生和社區民眾悠閒散步的後花園，學校就近認養照顧，與公部門合作沿池畔種數1千多棵紅花風鈴木、花旗木。

校方表示，紅花風鈴木花開較零落且花期短，種植北池堤岸旁的花旗木年年在3月下旬陸續綻放，清明節前夕大盛開，今年也不例外。