台南仁德滯洪池畔花旗木盛開 桃紅陣雨步道美麗如織
春天百花開，台南仁德滯洪池北池堤岸、中華醫事科技大認養的花旗木盛開；綿延300公尺花旗木步道，桃紅花朵開滿枝頭，吸引聞訊民眾賞花。校長孫逸民今天擔任導覽員，歡迎大家單車悠遊桃紅花道。
孫逸民說，清明連續假是最佳的賞花時刻，愛花民眾不妨把握，也提醒大家，一旁有疏洪排水浚道工程，賞花要留意安全。
仁德滯洪池與中華醫大相鄰，是師生和社區民眾悠閒散步的後花園，學校就近認養照顧，與公部門合作沿池畔種數1千多棵紅花風鈴木、花旗木。
校方表示，紅花風鈴木花開較零落且花期短，種植北池堤岸旁的花旗木年年在3月下旬陸續綻放，清明節前夕大盛開，今年也不例外。
孫逸民表示，俗稱泰國櫻花的花旗木花朵桃紅略帶清香，隨風飄落時有如下桃花雨，又被稱為桃紅陣雨樹，非常漂亮。花期每年3、4月間，清明節前夕最是艷麗，愛花想賞花的民眾可以好好把握。不過因仁德滯洪池周圍正在進行疏洪排水浚道工程，有部份便道設有圍籬，且路面稍有顛簸，賞花要注意安全，開車者可試著由仁德交流旁的萬代橋便道進入，機車或腳踏車則可尋找池畔小路前往。
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