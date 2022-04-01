台南鳳梨外銷日本 首批16.8公噸包裝封櫃

台南鳳梨進入盛產期，首批外銷日本16.8公噸鳳梨今天在楠西區集貨包裝廠封櫃。台南市長黃偉哲到場視察包裝流程，勉勵果農辛勤栽種的優質水果獲得國際肯定。

黃偉哲指出，全國鳳梨今年產量減少1%，但外銷數量增加，從2萬8000公噸增至3萬噸，期待外銷量增加讓鳳梨銷售更好。今年氣候比去年好，雨水還夠，鳳梨品質、甜度和果粒大小適中，外銷日本應該是OK的，此外還要開闢韓國市場及強化香港外銷。

黃偉哲表示，外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷、確定沒有病蟲害才能裝櫃啟運，顯示台南鳳梨品質、衛生安全讓日本消費者有信心，農民辛勤栽種的味美質優台南鳳梨獲得國際肯定。

農業局長李建裕說，台南鳳梨4月進入盛產期，市府今年結合全聯福利中心，推廣台南產銷履歷鳳梨，也與大苑子茶飲、福和生鮮等商家推出冷壓飲品及截切水果盒，便利消費者品嚐。

另外，電商通路如東森購物、郵政商城等也陸續上架，農業局並輔導轄內農會及合作社場推廣鳳梨禮盒，可透過農業局網站 (https://reurl.cc/OpZ7Gv)訂購，品嚐當季美味可口的台南鳳梨。