斥資1.3億搶救歷史！台南刑務所木造建築群今啟動修復

位於南市中西區蛋黃區的蛋黃核心地帶，「原台南刑務所木造建築群」因使用需求過度增建與裝修，導致古蹟損壞劣化嚴重。台南市政府積極向台南監獄締約取得代管權、並歷經4年提案爭取後，終於獲得文化部補助8450萬元，市府負擔5千萬元，以總經費１.3億元、花3年修復，市長黃偉哲今天主持修復工程動土典禮時表示，建築物再過2年可能就會崩壞傾倒，但歷史文物建築是無價的， 是和時間賽跑搶救。

文化局表示，市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」共有5棟建築且各具特色，包含俗稱典獄長宿舍的「所長宿舍」、獨棟雙併型制完整的「刑務所官舍」、武道練習場地「刑務所要道館」、作為公共澡堂使用的「浴場」以及為單身職員所配置四合院型態的「刑務所合宿」等，反映了過去司法與獄政分權發展的歷史見證，也呈現日治時期的公務生活型態。

黃偉哲指出，今天大家可以看到不管是所長的宿舍，或者浴場、合宿等，都是非常具有歷史價值的建物，這些建築歷經地震等災害，岌岌可危，歷史建築的搶救要及時，記得在2018年時在他參選的時候就來看過，當時希望能做好修復，今天總算付諸實施，將為台南再增加一處歷史景點。

建築師張玉璜指出，5棟建築形式都不同，光屋頂就有30年代日本黑瓦及現代瓦，因歷經多次改建，修復過程會將遮蔽的儘量重現復舊，或考量結構安全保持原狀，珍貴的建材像是日本燒製的早期磁磚都會保留，也是市區少見有浴場的，雖已被埋掉會在修復後重現。