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斥資1.3億搶救歷史！台南刑務所木造建築群今啟動修復

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南刑務所是市區少有保有「浴場」。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所是市區少有保有「浴場」。記者吳淑玲／攝影

位於南市中西區蛋黃區的蛋黃核心地帶，「原台南刑務所木造建築群」因使用需求過度增建與裝修，導致古蹟損壞劣化嚴重。台南市政府積極向台南監獄締約取得代管權、並歷經4年提案爭取後，終於獲得文化部補助8450萬元，市府負擔5千萬元，以總經費１.3億元、花3年修復，市長黃偉哲今天主持修復工程動土典禮時表示，建築物再過2年可能就會崩壞傾倒，但歷史文物建築是無價的， 是和時間賽跑搶救。

文化局表示，市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」共有5棟建築且各具特色，包含俗稱典獄長宿舍的「所長宿舍」、獨棟雙併型制完整的「刑務所官舍」、武道練習場地「刑務所要道館」、作為公共澡堂使用的「浴場」以及為單身職員所配置四合院型態的「刑務所合宿」等，反映了過去司法與獄政分權發展的歷史見證，也呈現日治時期的公務生活型態。

黃偉哲指出，今天大家可以看到不管是所長的宿舍，或者浴場、合宿等，都是非常具有歷史價值的建物，這些建築歷經地震等災害，岌岌可危，歷史建築的搶救要及時，記得在2018年時在他參選的時候就來看過，當時希望能做好修復，今天總算付諸實施，將為台南再增加一處歷史景點。

建築師張玉璜指出，5棟建築形式都不同，光屋頂就有30年代日本黑瓦及現代瓦，因歷經多次改建，修復過程會將遮蔽的儘量重現復舊，或考量結構安全保持原狀，珍貴的建材像是日本燒製的早期磁磚都會保留，也是市區少見有浴場的，雖已被埋掉會在修復後重現。

原台南刑務所木造建築群（後來的舊台南監獄）位在市區核心地帶，四周五星級飯店林立有上千間客房，是觀光客密集區，修復後可與藍晒圖文創園區、司法博物館、台南市美術館等多處景點相互串聯，營造豐富的文史觀光路徑。文化局長葉澤山表示，未來活化朝向「台南人生活」的體驗園區，是一處有茶館、欣賞布袋戲、歌仔戲、南北管等細緻戲曲的地方，但要待修復完工後再詳細規畫，部分招商部分文化局自營。

台南市長黃偉哲（左四）主持原台南刑務所木造建築群修復動土典禮。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左四）主持原台南刑務所木造建築群修復動土典禮。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所「浴場」建築，屋後水泥磚的位置是各有男湯及女湯。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所「浴場」建築，屋後水泥磚的位置是各有男湯及女湯。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所內保有日本燒製的古早磁磚。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所內保有日本燒製的古早磁磚。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所要道館是武道練習場地。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所要道館是武道練習場地。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）視察武道練習場地「刑務所要道館」。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）視察武道練習場地「刑務所要道館」。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所要道館內部。記者吳淑玲／攝影
台南刑務所要道館內部。記者吳淑玲／攝影

歷史建築 台南

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