見證司法獄政發展 日治台南刑務所建築群修復動土

日治台南刑務所建築多年前已夷平消失，但日治主管及職員居住的建築群依然屹立，台南市政府今天啟動修復市定古蹟「原台南刑務所木造建築群」，預定2025年4月完工。

台南市長黃偉哲今天主持日治「原台南刑務所木造建築群」修復動土典禮，他表示，位於中西區蛋黃區的原台南刑務所木造建築群修復，具有文史意義和商業價值，也可讓後代目睹當年建築群在歷史上扮演的角色。

黃偉哲表示，建築群包含所長宿舍、官舍、浴室及辦公區，但外觀破落，若不搶救，再過2年搞不好就崩塌，搶救會更困難。

日治台南刑務所座落於台南市中西區，後來被稱為台南監獄，台南監獄多年前移往歸仁區，現址夷平再開發成為集結台南晶英酒店、新光三越台南新天地的鬧區，日治台南刑務所主管和職員居住的建築群，依然屹立在台南刑務所旁。

台南市文化資產管理處發布新聞稿指出，日治台南刑務所木造建築群共有5棟，各具特色，包括俗稱典獄長宿舍的「所長宿舍」、獨棟雙併型制完整的「刑務所官舍」、武道練習場地「刑務所要道館」、作為公共澡堂使用的「浴場」及為單身職員配置四合院型態的「刑務所合宿」。

建築群見證過往司法與獄政分權發展，且以多樣配置與空間格局呈現日治公務生活型態，頗具意義。修復工程去年12月發包，預定2025年4月完工，總經費新台幣1億3000萬元，其中文化部補助8450萬元。