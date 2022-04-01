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方便掃墓祭祖 台南清明節路邊停車暫停收費

中央社 / 台南1日電

4月2日起一連4天清明連假，台南市政府今天宣布，台南市4月5日清明節路邊停車格位暫停收費1天。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市4月5日清明節路邊停車暫停收費1天，以利民眾掃墓祭祖，中西區南門路繳費服務處也暫停服務1天，若民眾有停車費繳費需求，可利用「台南好停APP」線上繳費。

另外，民眾若欲搜尋停車格位，也可利用APP「即時停車地圖」查詢路邊剩餘格位，節省尋找停車位時間。台南市委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等42處，因屬出入口管制路外停車場，採24小時收費營運。

台南市政府交通局表示，若有人假借管理單位名義於非屬出入口管制的公有路外停車場收費，交通局和警方將加強查緝。警方清明節當天也會受理檢舉違停案件及執行拖吊移置作業。

台南 停車場 清明節

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