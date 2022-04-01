陳水扁命名竟是戶政所誤將「隨便」聽成「水扁」？

前總統陳水扁今天指出，他的名字在作家苦苓書中被提及，當年家人去戶政事務所申報新生兒出生登記，被問小孩叫什麼名字，扁媽一下想不起來就回「隨便」，戶政人員聽成「水扁」。陳水扁說，他自己第一次看見這樣的「傳說」，並以「今天是4月1日愚人節，阿扁名字也好好玩」來自嘲。

陳水扁描述，《苦苓開課，原來國文超好玩！》一書的名字篇提及，前總統陳水扁，據說是要到戶政事務所登記名字的時候，被問到小孩叫什麼名字，扁媽一下想不出來就說「隨便」，戶政人員一愣就寫了「水扁」兩個字。

陳水扁直接打臉說「阿扁是第一次看到有這樣的傳說」，並以另一個民間流傳趣聞相提並論。阿扁說，有人請示前總統蔣經國副手是誰，經國先生說「等會兒」，旁人誤把「等會兒」當「李登輝」沒有兩樣。