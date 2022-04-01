台1線與台南永康工業區「膏藥路」終「路平」 騎士稱慶

台1線與台南市永康工業區主要道路王行路大型車出入頻繁，重壓路面經常嚴重龜裂、凹陷，一補再補也被機車族形容是「膏藥路」，路面顛簸也影響交通安全；市府爭取中央補助改善，今天完成連接中正北路至中山北路間路面改善，路面不再顛簸提升行車品質。

工務局表示，改善路面長度約3016公尺，平均寬度約18公尺，工程包含路基改善、路面高程調整平順及鋪面改善等作業，同時要求各管線單位配合將人手孔一併下地共418座，工期58天。

永康區王行路是往返市區到工業區連接省道重要聯絡道，為提升道路品質，確保用路人行車安全，市府爭取到中央前瞻計畫經費約3800萬元，加上地方配合款總計約4585萬元；工務局於今年2月進行道路改善工程。