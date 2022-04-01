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台1線與台南永康工業區「膏藥路」終「路平」 騎士稱慶

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台1線與台南永康工業區間聯絡道王行路終於「路平」，騎士稱慶。記者周宗禎／翻攝
台1線與台南永康工業區間聯絡道王行路終於「路平」，騎士稱慶。記者周宗禎／翻攝

台1線與台南市永康工業區主要道路王行路大型車出入頻繁，重壓路面經常嚴重龜裂、凹陷，一補再補也被機車族形容是「膏藥路」，路面顛簸也影響交通安全；市府爭取中央補助改善，今天完成連接中正北路至中山北路間路面改善，路面不再顛簸提升行車品質。

工務局表示，改善路面長度約3016公尺，平均寬度約18公尺，工程包含路基改善、路面高程調整平順及鋪面改善等作業，同時要求各管線單位配合將人手孔一併下地共418座，工期58天。

永康區王行路是往返市區到工業區連接省道重要聯絡道，為提升道路品質，確保用路人行車安全，市府爭取到中央前瞻計畫經費約3800萬元，加上地方配合款總計約4585萬元；工務局於今年2月進行道路改善工程。

工務局表示，路平專案一直是市長黃偉哲提升道路品質重要施政方針。今完成改善工程，「大大提升用路人行車平坦舒適，並提供完善安全的行車環境，讓民眾看到路平」。

台1線與台南永康工業區間聯絡道王行路終於「路平」，騎士稱慶。記者周宗禎／翻攝
台1線與台南永康工業區間聯絡道王行路終於「路平」，騎士稱慶。記者周宗禎／翻攝
台1線與台南永康工業區間聯絡道王行路終於「路平」，騎士稱慶。記者周宗禎／翻攝
台1線與台南永康工業區間聯絡道王行路終於「路平」，騎士稱慶。記者周宗禎／翻攝
台1線與台南永康工業區間聯絡道王行路終於「路平」，騎士稱慶。記者周宗禎／翻攝
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