加碼租屋補助怎麼領？黃偉哲：台南設單一窗口協助

行政院推出租屋補貼全新大改版，政策一出，租屋族和房東都有很多疑問，台南市長黃偉哲隨即在臉書貼文「翻譯」租屋補貼全新大改版的內容，重點為「放寬所得資格」、「簡化申請程序」、「特定資格再加乘」，並提高補助至300億，預計受益50萬名租屋族！因民眾對於申請資格及房東擔心被課稅等問題很多，黃偉哲表示7月1日受理申請，台南市各區公所會設單一窗口協助民眾辦理。

黃偉哲臉書整理的懶人包內容為，「放寬所得資格」，讓更多人申請得到，舊版所得不能高於各城市最低生活費的2.5倍，新版放寬到3倍。以台南市為例，原本每月所得高於「3萬5575元」就不能申請補貼，現在不超過「4萬2690元」就能申請，讓更多的人可以申請得到。

「簡化申請程序」，申請更方便，申請過的舊戶，系統會幫您直接帶入資料，不用再次申請。新戶線上申請只要提供租約跟存摺封面就可以辦理，7月開放申請，10月開始撥款。

「特定資格再加乘」，為青年、弱勢減少更多負擔，符合下列資格者，補貼再加乘！

1.未滿35歲單身族（補貼1.2倍）

2.新婚家庭結婚兩年內（補貼1.3倍）

3.家中有未成年小孩（視名額補貼1.4-1.8倍）

4.低收/中低收（補貼1.4倍）

5.身障/原住民/65歲以上等（補貼1.2倍）

至於房東們也別擔心，鼓勵租客申請租屋補貼，也會是受益人之一！

黃偉哲表示，台南在去年通過囤房稅時，鼓勵房屋出租，所以將稅率設定為單一的「1.5％」，鼓勵房屋持有者釋出沒在住的房子給有需要的人，如今還能更優惠！只要租客申請了租屋補貼，房東就能享有稅率上的優惠：房屋稅同自住家用稅率1.2％、地價稅同自用住宅稅率0.2％，每月租金收入免稅額最高1萬5000元，請房東們安心讓房客申請補貼，這樣才能共享優惠！