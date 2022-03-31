佳里牛蒡減產 農會將辦產業文化節這樣玩

台南佳里牛蒡將進入採收，農友表示，去年10月至11月栽種期乾旱高溫，加上最近驟雨腐爛，預估減產3成以上，而佳里區農會4月9日將在農會塭內分部舉辦牛蒡產業文化節，邀請各地民眾來體驗牛蒡產業特色。

佳里農會說，佳里地區早期以種植高品質牛蒡著稱，30多年估計面積逾2000公頃，因栽種須大量人工，近年來人工短缺、農民老化，種植面積逐年縮減，估計不到50公頃，農會4月9日舉辦牛蒡節產業文化活動，全力行銷在地特產。

佳里農會今舉行「2022 佳里好蒡」牛蒡節產業文化記者會，農會理事長陳振華、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓及理監事們出席。楊豐賓表示，目前牛蒡產品有牛蒡茶、牛蒡茶包、牛蒡茶片、牛蒡鬆及牛蒡即溶粉。

為提高牛蒡附加價值，農會今年新推出牛蒡脆餅，口感香脆，當天優惠價1包99元，青農和農會家政班也研製牛蒡雞湯、牛蒡包子、牛蒡香腸、牛蒡脆梅凍，牛蒡節當天各送出100份免費品嘗。