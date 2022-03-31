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佳里牛蒡減產 農會將辦產業文化節這樣玩

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
佳里農會宣傳炸牛蒡絲點心。記者謝進盛／攝影
佳里農會宣傳炸牛蒡絲點心。記者謝進盛／攝影

台南佳里牛蒡將進入採收，農友表示，去年10月至11月栽種期乾旱高溫，加上最近驟雨腐爛，預估減產3成以上，而佳里區農會4月9日將在農會塭內分部舉辦牛蒡產業文化節，邀請各地民眾來體驗牛蒡產業特色。

佳里農會說，佳里地區早期以種植高品質牛蒡著稱，30多年估計面積逾2000公頃，因栽種須大量人工，近年來人工短缺、農民老化，種植面積逐年縮減，估計不到50公頃，農會4月9日舉辦牛蒡節產業文化活動，全力行銷在地特產。

佳里農會今舉行「2022 佳里好蒡」牛蒡節產業文化記者會，農會理事長陳振華、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓及理監事們出席。楊豐賓表示，目前牛蒡產品有牛蒡茶、牛蒡茶包、牛蒡茶片、牛蒡鬆及牛蒡即溶粉。

為提高牛蒡附加價值，農會今年新推出牛蒡脆餅，口感香脆，當天優惠價1包99元，青農和農會家政班也研製牛蒡雞湯、牛蒡包子、牛蒡香腸、牛蒡脆梅凍，牛蒡節當天各送出100份免費品嘗。

牛蒡節當天並首次推出牛蒡田間體驗，開放600人下田採收牛蒡，日前預約報名立即秒殺，也安排有農產品展售會、農業成果展、農民節表揚，讓更多人認識佳里農業文化。

佳里農會今舉行牛蒡節產業文化記者會，農會理事長陳振華（左起）、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓宣傳牛蒡系列產品。記者謝進盛／攝影
佳里農會今舉行牛蒡節產業文化記者會，農會理事長陳振華（左起）、常務監事陳世輝、總幹事楊豐賓宣傳牛蒡系列產品。記者謝進盛／攝影
台南佳里牛蒡將進入採收，產量不如往年。記者謝進盛／攝影
台南佳里牛蒡將進入採收，產量不如往年。記者謝進盛／攝影
佳里農會推廣牛蒡系列產品。記者謝進盛／攝影
佳里農會推廣牛蒡系列產品。記者謝進盛／攝影
佳里農會今舉行牛蒡節產業文化記者會，廣邀各地遊客來體驗牛蒡系列產業文化特色。記者謝進盛／攝影
佳里農會今舉行牛蒡節產業文化記者會，廣邀各地遊客來體驗牛蒡系列產業文化特色。記者謝進盛／攝影
佳里農會推廣牛蒡系列產品。記者謝進盛／攝影
佳里農會推廣牛蒡系列產品。記者謝進盛／攝影

農會 農民 青農 台南

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