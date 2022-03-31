嘉地檢號召團購農產 助更生人重拾信心

50多歲的林男因竊盜案入監服刑，去年期滿想回歸正途，但沒有一技之長且已年過半百，家中還有老父親需要照顧，利用家中3分農田種蔬菜自力更生，但因賣相差乏人問津；嘉義地檢署檢察長張曉雯得知後，號召署內、外人員購買，反應熱絡，還預約下批農產品，林男因此重獲自信、恢復笑容。

據了解，林男在去年8月重獲自由，返家後他思考著自己已經50多歲，不但沒有一技之長又與社會脫節多年，未來該何去何從？家中還有年邁的老父需要照顧，也無法再次離鄉背井至外地工作，懊悔當初誤入歧途，以致如今面臨困境；想到家中有塊3分多的農田，然而想當農夫也並非易事，於是向更生保護會尋求協助。

協會人員了解林男的困境後，協助撰寫圓夢貸款計畫書，順利獲得25萬元資助，也在子女們的支持下，開始當起殷實的農夫；然而由於林男是栽種無農藥蔬果賣相不佳，常被果菜市場行口退貨，令他心情沮喪，甚至愈來愈沒信心。檢察長張曉雯得知後，號召署內、外的人員一同採購，短短2周內採購超過170斤，同仁亦給予相當高評價，直誇品質良好、新鮮甜美，並且預約下一批即將出貨的大黃瓜，林男也因此重獲自信、恢復笑容。