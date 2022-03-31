阿里山風景區最美觀雲夕照景點 隙頂二延平步道開放

嘉義縣阿里山國家風景區管理處轄區最美的雲海步道「二延平步道」，整修完工，今天重新開放啟用，迎接清明連假，歡迎民眾前往二延平步道賞夕陽、賞雲海、觀茶園。

二延平步道位在番路鄉阿里山公路約52.9K處，海拔約1200至1400公尺，步道全長約1070公尺，步行時間約60分鐘，沿途絕佳夕照、雲海、雲瀑、茶園步道等賞景視野而聞名；除健行遊客，也是眾多攝影愛好者喜愛拍攝聖地，是阿里山風景區最受歡迎的景點之一。

原步道主要為木棧道及枕木步道修建，因部分木作設施及基礎腐朽損壞，阿管處為提供遊客安全舒適遊憩環境，去年9月封閉進行步道環境優化工程，修繕損壞，考量整體安全調整局部動線，包含既有枕木步道更新長度約570公尺、木棧道更新約300公尺及涼亭觀景平台6處。

阿管處長洪維新說，期藉步道環境改善工程，優化二延平步道的整體遊憩環境，提供更優質、舒適安全遊憩據點，阿管處設置即時影像：https://www.ali-nsa.net/go/J0dN6dLO，隨時可透過網路賞景，歡迎民眾多加利用，一起來感受二延平步道獨特的茶園雲海風光之美。