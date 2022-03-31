台南芒果結果差恐減產 立委籲從寬辦理天然災害救助

台南地區芒果傳出結果率差，立委郭國文今邀相關單位在南化農會開會並勘查南化、玉井、官田等處芒果園，呼籲從寬辦理天然災害救助。台南市政府農業局說，已通知南市各區公所提送災害速報，農業於4月6日將再次勘查受損情形，會勘後結果再呈報中央爭取。

郭國文說，台南是芒果產區重鎮，尤以官田、楠西、南化、玉井等區域產量最豐盛，然而，近年來受到氣候異常影響，造成大量芒果未能開花或酥花，嚴重影響芒果產量。

他表示，此時本應大量開花芒果樹多無開花現象，甚至有開花的果樹也有多處「酥花」，擔心芒果產季來臨時，將出現芒果產量嚴重不足，影響農民生計，同時也造成市場價格變動。

郭國文表示，此次災害有近5成果樹皆未開花、「酥花」。在會勘後責成相關單位，並要求速從寬辦理天然災害補助程序，盼趕在清明連假結束後開始辦理。農糧署也現場允諾，將會與地方來做搭配及處理。

台南市政府農業局說，經會勘後認為應是受2月寒流及3月霪雨影響，芒果開花率因不同區域約5至9成間，部分農民更表示，僅有2至3成不等，與3月15日會同台南改良場與農糧署勘查結果確實不同。