四月雪搶先看 台南梅嶺油桐花季9日登場兼可賞螢火蟲

台南市府客家桐花祭系列活動暨小旅行「桐梅共舞 桐遊花季」記者會，將於4月9日、10日在楠西梅嶺大湖桶桐花步道休憩區登場，南市府今天在永華市政中心舉辦記者會，市長黃偉哲表示，台南因氣溫較高，梅嶺桐花期比中北部早一個月，3月中旬起即陸續開花，預估4月上旬花況會更盛，歡迎全國民眾把握最佳賞花期，來台南梅嶺欣賞雪白桐花景緻。

黃偉哲表示，三、四月是台南的花花世界，從後壁的台灣國際蘭花展、白河林初埤的木棉花季、學甲的蜀葵花和西港的花旗木，再到現在的楠西桐花祭，一棒接著一棒，美不勝收，邀請大家來台南感受春天的氣息，看四月雪奇景，同時吃梅嶺美食，感受客家文化之美。

客委會主委古秀妃表示，今年桐花祭強調精神層面的饗宴及深層文化的體驗，安排的活動內容豐富多樣，4月9日上午將在梅嶺大湖桶伯公廟旁，以伯公祭儀揭開活動序幕，兩天活動期間除有在地市集、梅子DIY體驗，也有舉辦「花樹下不插電音樂會」，讓民眾賞花之餘還能聆賞輕鬆的客家樂曲。另現場準備限量祈福卡，民眾可透過打卡兌換，向神明祈求心願。

今年桐花祭活動首度推出「台南桐遊花季小旅行」，遊程包括梅嶺賞桐、醃梅DIY體驗及走訪楠西鹿陶洋江家古厝、永興吊橋等在地特色景，民眾報名相當踴躍，目前已額滿。因今年為第一年舉辦，南市府將視今年民眾參與情況，再評估考量是否增加梯次，相關資訊將另行公布於「台南客家」粉絲專頁。

南市府今年邀請台南應用科技大學商品設計系副教授陳中聖，以桐花為元素，運用板金及雷雕，設計製作專屬的桐花文創商品，不僅具有金屬明信片功能，還能組裝成筆筒，只要於「台南客家」粉絲專頁按讚並完成活動貼文的指定條件，就有機會獲得。

梅嶺梅農陳居峰近年來陸續種植上百株油桐花，還有公所也有補植，目前開花約2成，待4月以後會陸續盛開，和賞螢季差不多時間，2天的活動盼吸引更多上山。

「桐遊花季小旅行」報名網址：https://reurl.cc/l9WkdE。

「梅子DIY體驗活動」報名網址：https://reurl.cc/qOW3jn。