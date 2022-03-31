南市兒童節巧思多 為孩子留下璀璨童年記憶

迎接兒童節，台南市教育局今年整合辦理「兒童節校園創意活動徵件」，共有6校獲選並受補助。也辦理兒童作家到校「大小作家來聊書」活動，以及由南瀛故事人協會、和風故事劇團等團體巡迴演出「快樂戲劇列車台南遊」，還有學生演出的「繪本創作展演-妙語說書」，希望透過動靜態方式讓孩子留下璀璨童年記憶。

教育局長鄭新輝表示，「兒童節校園創意活動徵件」共選出6校優秀的創意方案，北區大港國小以國際、雙語為主題，讓來賓化身登機客「偽出國」體驗各國童玩。獲得優等的東區勝利國小則是結合永續、國際及科技，以桌遊及密室逃脫讓孩子輕鬆玩，「fun心」過兒童節。

獲得優等的東區復興國小以「線上童話」、「星際歷險劇場」、「多元文化闖關」作為兒童節活動，希望孩子有個難忘的兒童節。獲甲等的七股區光復實小辦理「海底總動員」水中尋寶、「童樂派對」美食攤位來慶祝兒童節。

3月28日起開跑的「大小作家來聊書」，邀請兒童作家林哲璋、林佑儒、廖炳焜、方素珍、阿德蝸、王家珍、李光福等人到40所學校與小朋友相見歡，不僅講書，也解答孩子們對書中的疑問。在4月6日到29日辦理「快樂戲劇列車台南遊」，將由南瀛故事人協會、和風故事劇團、府城木偶劇團、蘇俊穎木偶劇團、蓮鄉媽媽說故事等團體，到15所學校巡迴演出自編的「我們這一家」、「憨番阿牛流浪記」、「虎is coming」等兒童戲劇。

4月7日在文化中心原生劇場，將由仁和、長平、億載、崑山、保東、日新、左鎮、大光、喜樹、省躬國小輪番演出學校自編的鄉土繪本，說在地風情故事。