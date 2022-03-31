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大台南小黃公車首次進軍海線 七股區今添3條路線

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
大台南小黃公車首次進軍海線，今七股區今添3條路線。記者謝進盛／攝影
大台南小黃公車首次進軍海線，今七股區今添3條路線。記者謝進盛／攝影

台南小黃公車首次進軍海線，今由台南市長黃偉哲主持通車典禮，新增「藍26」、「藍27」、「藍28」3條路線，補足過去公共運輸服務不足缺口，累積全市已有15條小黃公車線。

交通局長王銘德表示，「藍26」由篤加、下廍至佳里，「藍27」由溪南里、埔頂至佳里，「藍28」由佳里榮家、蚶寮至佳里，每條路線每天都有6班固定班次，另可採預約叫車。預約方式均比照所有小黃公車路線，需2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車預約功能，可預約每日早上6點到晚上10點時段，預約地點距離站牌1公里內均可到府接送。

南市府說，今年已爭取中央補助經費共1484萬元，除原有白河、楠西、玉井、龍崎、左鎮、大內等共12條路線，加上今日通車的七股「藍26」、「藍27」、「藍28」，大台南已有15條小黃公車路線提供服務。

此外，北門區「藍4」、將軍區「藍14」、「藍15」也於即日起試營運，分別4月7日及4月12日通車，上半年還將規畫官田、南化等路線。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，七股區「藍26」、「藍27」、「藍28」小黃公車由港龍大車隊（台一大車隊）提供服務，叫車專線（06）3000000，日前大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用。

大台南小黃公車首次進軍海線，今七股區今添3條路線。記者謝進盛／攝影
大台南小黃公車首次進軍海線，今七股區今添3條路線。記者謝進盛／攝影
大台南小黃公車首次進軍海線，今七股區今添3條路線。記者謝進盛／攝影
大台南小黃公車首次進軍海線，今七股區今添3條路線。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲鼓勵鄉親多多搭乘小黃公車。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲鼓勵鄉親多多搭乘小黃公車。記者謝進盛／攝影

公車 台南

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